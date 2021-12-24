انتهاء مهلة التحالف للحوثيين لإخراج أسلحة من مدينة الثورة

انتهت منذ قليل المهلة التي حددها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لمليشيات الحوثي وذلك من أجل إخراج الأسلحة من مدينة الثورة بالعاصمة صنعاء.

وأعطى التحالف للحوثيين مهلة ٦ ساعات تبدأ من الساعة الثامنة’ بتوقيت صنعاء، لإخراج الأسلحة من الملعب الواقع في العاصمة اليمنية، وإعادته لحالته الطبيعية.

وقال التحالف إنه سيفرض على الحوثيين احترام نصوص و أحكام القانون الدولي الإنساني.

وفي إنذاره الأول أكد التحالف في بيان، أنه إذا لم تستجب مليشيات الحوثي للإنذار، فإنه سيتم إسقاط الحماية عن ملعب الثورة وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن التحالف اعتراض وتدمير مُسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية، وقال إن "شظايا تناثرت بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات".

وأضاف التحالف، في بيان، أنه "رصد مصدر التهديد وسيعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين".

ولفت التحالف إلى أن هذه العملية تعد محاولة تصعيد عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان.

وتعهد التحالف العربي باتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.

وأضاف: "المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني".