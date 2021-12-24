البرنسيسة .... رامي رضوان برفقة ليلي علوي عبر انستجرام

نشر رامي رضوان صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام ”.

و ظهر رامي رضوان برفقة ليلي علوي و علق قائلا : البرنسيسة.

و كانت قد حرصت الفنانة ليلى علوي، على أداء مناسك العمرة، خلال تواجدها في السعودية للمشاركة في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى التي أقيمت بجدة.

ونشرت ليلى علوي، فيديو عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، من أمام الكعبة وهي تدعو، ونال الفيديو العديد من التعليقات.

من ناحية أخرى، تم تكريم الفنانة ليلى علوي، مؤخرًا في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر، عن مجمل أعمالها الفنية.

ٱحدث أعمال ليلى علوى فيلم "200 جنيه"، الفيلم من بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، غادة عادل، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.