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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فشل تأجيل أمم إفريقيا.. منتدى الدوريات العالمية يتحدى الكاف بقرار جديد

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

أرسل منتدى الدوريات العالمية خطابين إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الإفريقي “كاف”، يبلغهما برفضه انضمام اللاعبين الأفارقة المحترفين في الدوريات الأوروبية إلى إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في  أمم إفريقيا، قبل 3 يناير المقبل.

 

وأشار خطاب منتدى الدوريات العالمية، إلى أن أي عقوبة سيتم توقيعها على الأندية الأوروبية، بسبب تأخر انضمام إلى اللاعبين إلى منتخبات بلادهم لخوض أمم إفريقيا، ستعتبر باطلة.

 

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وتمنح لوائح الفيفا، المنتخبات الإفريقية حق ضم اللاعبين المحترفين للمشاركة في أمم إفريقيا قبل 13 يوما من انطلاق البطولة.

 

ومن المقرر تحتضن الكاميرون النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير القادم حتى 6 فبراير.

 

موتسيبي بعد اجتماعه برئيس الكاميرون: أمم أفريقيا في موعدها:
 

 

يذكر باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أكد “مؤخرا” إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في موعدها


وقال موتسيبي في تصريحات لوسائل الإعلام الكاميرونية:" كان لي لقاء مثمر للغاية مع رئيس الكاميرون، الأهم هو التزامه، خلال اجتماع الأمس ، كنت قلقًا قليلاً ، بالأمس تحدثنا عن البنية التحتية والمرافق.. لقد تم القيام بعمل جيد للغاية لضمان أننا سنستضيف كأس إفريقيا للأمم العام المقبل في الكاميرون مما سيجعل الشعب الكاميروني يشعر بالفخر ، وكذلك الشعب الأفريقي ككل."


 

وأضاف:"كان هدف اليوم هو التركيز بشكل أكبر على متحور أوميكرون، لأنه يمثل تحديًا عالميًا كبيرًا ،  انظروا إلى ما حدث للتو خلال كأس العرب في قطر.. كان هناك آلاف المتفرجين في المدرجات. كما أنني ذهبت إلى ويمبلي لمشاهدة نهائي يورو 2020."


 

وأردف:"  نريد أن يتطور لاعبونا الأفارقة في أوروبا ، وأن ينجحوا وأن يلعبوا في جميع أنحاء العالم، لكننا نريد أيضًا بناء كرة القدم الأفريقية بحيث تصبح مركزًا للتميز العالمي، لذلك سوف نتعامل مع جميع الأندية. بالإضافة إلى ذلك ، نحن نسترشد بقواعد الفيفا التي تمنع الأندية من الاحتفاظ بلاعب تم استدعاؤه للمنتخب الوطني لمسابقة رسمية، هذا مهم للغاية لأننا لا نستطيع دائمًا السماح لأفريقيا بالذهاب في آخر المطاف."

 

وتعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لضغوطات من الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية لتأجيل أمم إفريقيا، بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن الكاف قرر رسميا إقامة البطولة في موعدها.


 

كاف فيفا أمم أفريقيا منتدى الدوريات العالمية الكاميرون

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