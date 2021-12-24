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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من يفوز بالبطولة؟.. توقعات الجماهير لأداء مصر في كأس الأمم الأفريقية|فيديو

صدى البلد

تترقب جماهير الكرة المصرية بكل شغف، انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون بالفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

وبدأ العد التنازلي لبداية كأس أمم إفريقيا 2021 مع انتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة، والتي أسفرت عن تأهل كبار القارة .

ورصدت عدسة “صدى البلد” توقعات جماهير كرة القدم لأداء مصر في كأس الأمم الأفريقية ومن سيفوز بالبطولة .

في البداية قال محمد عيد: “منتخب المصري هو سيد أفريقيا والاكثر تتويجا باللقب القاري حيث وصل منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية في 9 نسخ مختلفة”.

و أضاف حسين علي: “أتوقع فوز مصر ببطولة كأس الامم الافريقية هذا العام بوجود محمد ابو جبل و عمرو السيلية و محمد مجدي أفشة”.

ولفت حسني حسن: “المنتخب لديه لاعيبة ممتازة ومدربة على أعلى مستوى قادرة على الفوز بكأس الامم الأفريقية”.

و اختتم عبدالله خالد: أنه يتمني فوز المنتخب بالبطولة وتدريب اللاعيبة بشكل مستمر هذه الفترة.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 30 - 12-2021 استعدادا لـ كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون .

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بمنافسات الأمم الإفريقية التي تضم كلا من نيجيريا، غينيا بيساو، والسودان.

ومن المقرر أن يستبعد كيروش 12 لاعبا من القائمة المبدئية التي أعلن عنها قبل عدة أيام لخوض منافسات البطولة الأكبر داخل القارة السمراء .

وضمت قائمة منتخب مصر المبدئية المعلنة لخوض الأمم الإفريقية 40 لاعبا قبل ضم مدافع غزل المحلة وهم:

40 لاعبا:
(محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود).

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