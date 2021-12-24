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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكاء.. آخر رسالة من فاروق الفيشاوي لـ طليقته سمية الألفي | نوستالجيا

فاروق الفيشاوي وسمية
فاروق الفيشاوي وسمية الألفي

وجه الفنان الراحل فاروق الفيشاوي رسالة مهمة لـ طليقته الفنانة سمية الألفي، قبل الوفاة حيث قال:" بحبك يا سمية وبقدرك وانتى هتفضلى علامة فارقة فى حياتي".

وكشفت سمية الألفى أن فاروق الفيشاوي طوال حياته لم يقل لها بحبك سوي مرة واحدة فى عام 73 قبل الزواج والأخري بعد الطلاق وقبل وفاته خلال لقاء على قناة النهار.

ولفتت إلى أنها كانت ومازالت تحب الراحل، وقرار طلاقها من الفيشاوي كان غير صحيح، وظلت تبكي.

فى حوار سابق حل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ضيفا عبر فضائية “دريم زمان”.

وقال فاروق الفيشاوي: “العيشة لوحدي طبعا أحلي من الجواز، وأبويا قعد مع أمي متزوجين 40 عاما ومغضبتش مرة، ولم أراهم على خلاف إطلاقا".

وتابع: “كان أبويا يقولها يا عزيزتي وهو يقولها يا عزيزى، ودا فى إعتقادي أنه دا اللي خلاهم يكونوا مع بعض، ولكن الحياة اختلفت والمشاكل أيضا، نتيجة صخب الحياة، مخلاش الواحد يكون هادئ مع نفسه”.

وعقب فاروق الفيشاوي على سؤال الإعلامي، قائلا: “أحببت مرة واحدة فى حياتي فقط، ولو فكرت أني أتجوز فهتجوزها هي، ولو قالت لا يبقي أنا مش هتجوز”، متابعا أنه لم يتزوج حتي الان مع المرأة التي يحبها، “عايز أقلد أبويا.

 

 

فاروق الفيشاوي الفنانة سمية الألفي الفيشاوي

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