عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نزار الفارس يقرأ القرآن على منة عرفة.. وزوجها "أنا راجل صعيدي وغيرتي متسمحليش"

نزار الفارس
نزار الفارس

يستمر المذيع العراقي، نزار الفارس، في إثارة الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، باستضافة فنانين مصريين في حلقات متلفزة تشهد مجموعة من الأسئلة المتعلقة بتفاصيل حياتيتة خاصة بهم.

واستضاف نزار الفارس في حلقته الأخيرة الفنانة الشابة منة عرفة وزوجها الشاب محمود المهدي، لمناقشتهما عن ازمة انفصالها الأخيرة بسبب تصوير مشهد بمسلسل "فيلا 101" مع الفنان محمد نجاتي.

وقال «المهدي»، خلال لقائه ببرنامج «الفارس» الذي يقدمه: «مكناش ناويين نركب التريند، والموضوع جه صدفة والغلط والتسرع كان من عندي، لإن الموضوع وصلي غلط، واتقالي إن محمد نجاتي هيشيلها».

وأضاف :«وأنا كراجل شرقي، بيبقا غصب عني، أنا معنديش مانع أن منة تمثل، بس اتكلمت معها في بداية علاقتي بيها واتفقنا على عدد من الأمور والخطوط الحمراء في اختيار أعمالها».

وتابع :«أنا بكذب محمد نجاتي في تصريحاته وهو حب يعمل شو واستغل هذه الأزمة لأغراض شخصية كالشهرة لكني لم أتسبب بأضرار له، بالعكس ده طلع تريند واتشهر على حساب الأزمة وكان مفيد له».

وأكد المهدي أنَّه لم يتسبب في أي أضرار لمحمد نجاتي كما يدَّعى، لكنه تسبب في تصدره الترند، وهو بهذا الأمر أصبح مشهورًا.

يذكر أن أزمة نشبت بين الفنان محمد نجاتي ومحمود المهدي عندما أعلن الأخير طلاقه من زوجته الفنانة منة عرفة، بسبب مشهد جمع بينها وبين نجاتي في عمل فني، وهو الأمر الذي جعل نجاتي يظهر للرد على هذه الأمور، ومن هنا بدأت الأزمة التي لا تزال مستمرة حتى الآن.
 

وقالت منة عرفة "حد حاول يوقع بينا ووصل لمحمود حاجات محصلتش، ومحصلش حاجة بيني وبين محمد نجاتي"

وأضافت منة " اتفقنا في بداية علاقتنا على خطوط حمرا، واللي هي كانت موجودة في حياتي طبيعي".

نزار الفارس يقرأ القران
وقرأ نزار الفارس القران الكريم امامهما في فقرة نقاشيه عرض فيها عليهما ان يفتحا المصحف ليكتشفوا على اي اية قرانية ستكون.

وطلب منهم نزار الفارس خلال الحلقة، أن يمسكا بالمصحف ويفتحونه لكي يعرفا ما الآية التي ستظهر لهم، وبالتالي من الممكن أن تكون رسالة من الله لهم.

واستجابت منة عرفة وزوجها محمود المهدي لطلب نزار الفارس، وفتحا المصحف على سورة الحجرات، وكانت الآية الكريمة: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.

ووجه نزار الفارس سؤالا لمحمد المهدي عن هل يواظب على الصلاة أم، فرد الأخير وقال: أنا مش ملتزم، بس ساعات بحاول أصلي

 

نزار الفارس الفنان الترند المصحف تواصل الاجتماعي منة عرفة الخطوط الحمراء الشهرة لعراقي نزار الفارس

موضوعات متعلقة

حفل ترانيم الكريسماس.. كيت ميدلتون تعزف البيانو لأول مرة أمام الجماهير

الكسل والخمول.. أربعة عوامل تسبب السمنة

فيضانات وكورونا.. مطعم وجبات سريعة شهير يواجه أزمة في البطاطا المقلية

بعد الإتهامات الجنسية..ميجان ماركل قد تكون مطلوبة للشهادة في قضية الأمير اندرو

السعودية تحدد 5 محاور للوصول الى منصة عالمية للخط والخطاطين

أعراض الحكة الناتجة عن أمراض الكبد وطرق الوقاية

جامعة إمبريال كوليدج: أوميكرون أقل خطرا من دلتا

العثور على جنين ديناصور داخل بيضة متحجرة عمرها 70 مليون عام

ترشيحاتنا

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021

يعاني من فقر الدم.. سبب نقل المطرب أحمد جوهر إلى المستشفى

أحب اللعب بجواره.. ساديو ماني: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم

الجرعات المعززة لن تقضي على الوباء.. الصحة العالمية: تفشي متحور أوميكرون في 110 دول

لجنة استرداد أراضي الدولة: تسليم 41 ألفا و300 عقد تقنين منذ تشكيل اللجنة حتى الآن

نزار الفارس يقرأ القرآن على منة عرفة.. وزوجها "أنا راجل صعيدي وغيرتي متسمحليش"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات .. الرئيس السيسي يفتتح مشروعات تنموية عملاقة جديدة لأهل الصعيد

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

نقل الفنان أحمد جوهر إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

صوته يشبه النساء.. حسن شاكوش يرد على صابر الرباعي| فيديو

بـ المانيكير وماكياج كامل .. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كذّبها اللاعب بصورة من الجيم .. لماذا تتكرر شائعات وفاة مؤمن زكريا؟

الفنان يتراجع عن الهجوم على النقيب.. لماذا عدَّل فلوكس منشوره ضد أشرف زكي؟

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

فيديو

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

ليلى علوي تهني قراء صدى البلد بالكريسماس: أتمنى السلام يعمّ العالم |فيديو

فى أحدث ظهور لها.. ليلى علوى: بسمع راب ومهرجانات وراضية بحياتي| فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال وزير التربية والتعليم حول امتحانات أولى وتانية ثانوي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ