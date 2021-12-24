نزار الفارس يقرأ القرآن على منة عرفة.. وزوجها "أنا راجل صعيدي وغيرتي متسمحليش"

يستمر المذيع العراقي، نزار الفارس، في إثارة الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، باستضافة فنانين مصريين في حلقات متلفزة تشهد مجموعة من الأسئلة المتعلقة بتفاصيل حياتيتة خاصة بهم.

واستضاف نزار الفارس في حلقته الأخيرة الفنانة الشابة منة عرفة وزوجها الشاب محمود المهدي، لمناقشتهما عن ازمة انفصالها الأخيرة بسبب تصوير مشهد بمسلسل "فيلا 101" مع الفنان محمد نجاتي.

وقال «المهدي»، خلال لقائه ببرنامج «الفارس» الذي يقدمه: «مكناش ناويين نركب التريند، والموضوع جه صدفة والغلط والتسرع كان من عندي، لإن الموضوع وصلي غلط، واتقالي إن محمد نجاتي هيشيلها».

وأضاف :«وأنا كراجل شرقي، بيبقا غصب عني، أنا معنديش مانع أن منة تمثل، بس اتكلمت معها في بداية علاقتي بيها واتفقنا على عدد من الأمور والخطوط الحمراء في اختيار أعمالها».

وتابع :«أنا بكذب محمد نجاتي في تصريحاته وهو حب يعمل شو واستغل هذه الأزمة لأغراض شخصية كالشهرة لكني لم أتسبب بأضرار له، بالعكس ده طلع تريند واتشهر على حساب الأزمة وكان مفيد له».

وأكد المهدي أنَّه لم يتسبب في أي أضرار لمحمد نجاتي كما يدَّعى، لكنه تسبب في تصدره الترند، وهو بهذا الأمر أصبح مشهورًا.

يذكر أن أزمة نشبت بين الفنان محمد نجاتي ومحمود المهدي عندما أعلن الأخير طلاقه من زوجته الفنانة منة عرفة، بسبب مشهد جمع بينها وبين نجاتي في عمل فني، وهو الأمر الذي جعل نجاتي يظهر للرد على هذه الأمور، ومن هنا بدأت الأزمة التي لا تزال مستمرة حتى الآن.



وقالت منة عرفة "حد حاول يوقع بينا ووصل لمحمود حاجات محصلتش، ومحصلش حاجة بيني وبين محمد نجاتي"

وأضافت منة " اتفقنا في بداية علاقتنا على خطوط حمرا، واللي هي كانت موجودة في حياتي طبيعي".

نزار الفارس يقرأ القران

وقرأ نزار الفارس القران الكريم امامهما في فقرة نقاشيه عرض فيها عليهما ان يفتحا المصحف ليكتشفوا على اي اية قرانية ستكون.

وطلب منهم نزار الفارس خلال الحلقة، أن يمسكا بالمصحف ويفتحونه لكي يعرفا ما الآية التي ستظهر لهم، وبالتالي من الممكن أن تكون رسالة من الله لهم.

واستجابت منة عرفة وزوجها محمود المهدي لطلب نزار الفارس، وفتحا المصحف على سورة الحجرات، وكانت الآية الكريمة: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.

ووجه نزار الفارس سؤالا لمحمد المهدي عن هل يواظب على الصلاة أم، فرد الأخير وقال: أنا مش ملتزم، بس ساعات بحاول أصلي