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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوزي قاعد جنبي.. رد ناري من منة عرفة بعد سؤالها عن علي غزلان |فيديو

منة عرفة وزوجها محمود
منة عرفة وزوجها محمود المهدي

انتابت الفنانة منة عرفة، حالة من الغضب؛ فور قيام الإعلامي نزار الفارس، بسؤالها عن خطيبها السابق، البلوجر علي غزلان.

ووجه نزار الفارس، سؤالا محرجا إلى منة عرفة، حيث قال: باركتي لخطيبك السابق علي على زفافه؟، فردت منة عرفة: ماينفعش تسألني السؤال ده.. أنا جوزي قاعد جنبي. 

تصريحات زوج منة عرفة مع نزار الفارس

يستمر المذيع العراقي، نزار الفارس، في إثارة الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، باستضافة فنانين مصريين في حلقات متلفزة تشهد مجموعة من الأسئلة المتعلقة بتفاصيل حياتية خاصة بهم.

واستضاف نزار الفارس في حلقته الأخيرة الفنانة الشابة منة عرفة وزوجها الشاب محمود المهدي، لمناقشتهما عن ازمة انفصالها الأخيرة بسبب تصوير مشهد بمسلسل "فيلا 101" مع الفنان محمد نجاتي.

وقال «المهدي»، خلال لقائه ببرنامج «الفارس» الذي يقدمه: «مكناش ناويين نركب التريند، والموضوع جه صدفة والغلط والتسرع كان من عندي، لإن الموضوع وصلي غلط، واتقالي إن محمد نجاتي هيشيلها».

وأضاف :«وأنا كراجل شرقي، بيبقا غصب عني، أنا معنديش مانع أن منة تمثل، بس اتكلمت معها في بداية علاقتي بيها واتفقنا على عدد من الأمور والخطوط الحمراء في اختيار أعمالها».

وتابع :«أنا بكذب محمد نجاتي في تصريحاته وهو حب يعمل شو واستغل هذه الأزمة لأغراض شخصية كالشهرة لكني لم أتسبب بأضرار له، بالعكس ده طلع تريند واتشهر على حساب الأزمة وكان مفيد له».

وأكد المهدي أنَّه لم يتسبب في أي أضرار لمحمد نجاتي كما يدَّعى، لكنه تسبب في تصدره الترند، وهو بهذا الأمر أصبح مشهورًا.

يذكر أن أزمة نشبت بين الفنان محمد نجاتي ومحمود المهدي عندما أعلن الأخير طلاقه من زوجته الفنانة منة عرفة، بسبب مشهد جمع بينها وبين نجاتي في عمل فني، وهو الأمر الذي جعل نجاتي يظهر للرد على هذه الأمور، ومن هنا بدأت الأزمة التي لا تزال مستمرة حتى الآن.
وقالت منة عرفة "حد حاول يوقع بينا ووصل لمحمود حاجات ماحصلتش، وماحصلش حاجة بيني وبين محمد نجاتي".

وأضافت منة عرفة" اتفقنا في بداية علاقتنا على خطوط حمرا، واللي هي كانت موجودة في حياتي طبيعي".

منة عرفة نزار الفارس علي غزلان الفنانة منة عرفة محمود المهدى

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