آلام المعدة عند الأطفال: الأسباب والعلاجات ونصائح للتعايش

أسباب آلام المعدة عند الأطفال

عوامل مخاطر آلام المعدة عند الأطفال

تشخيص الام المعدة عند الاطفال

علاج آلام المعدة عند الأطفال

رعاية طفلك في المنزل

العلاجات المنزلية لآلام المعدة عند الأطفال

الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء آلام المعدة عند الأطفال

الوقاية من آلام المعدة عند الأطفال

تعتبر آلام المعدة من أعراض العديد من الحالات الخفيفة إلى الشديدة وهي أحد أكثر أسباب زيارة الأطفال للطبيب شيوعًا. على الرغم من أن آلام المعدة لدى الأطفال عادة ما تكون حادة وغير ضارة ، إلا أنها قد تكون شديدة في بعض الأحيان وتشير إلى حالة كامنة خطيرة.

كشف موقع هيلثي عن الأسباب والتشخيصات والعلاجات والعلاجات المنزلية لآلام المعدة عند الأطفال.



أسباب آلام المعدة عند الأطفال



يختلف سبب آلام المعدة من شخص لآخر. فيما يلي الأسباب الشائعة والأقل خطورة لآلام المعدة

مشاكل الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي أو الإمساك.

المشاكل المتعلقة بالطعام مثل الحساسية الغذائية ، أو الإفراط في الأكل ، أو التسمم الغذائي.

عدوى المعدة ، مثل التهاب المعدة والأمعاء ، أو التهابات أعضاء البطن الأخرى ، مثل الكلى أو المسالك البولية.

الارتجاع الحمضي أو التهاب المعدة الذي يسبب الألم في الجزء العلوي من البطن.

الصداع النصفي البطني يؤدي إلى آلام في منتصف البطن. المسببات التي تسبب الصداع النصفي مسؤولة أيضًا عن الصداع النصفي البطني .

يمكن أن يسبب ابتلاع الهواء الزائد التجشؤ وآلام المعدة وانتفاخ البطن عند الأطفال

الجفاف ، عدم تحمل اللاكتوز ، شد عضلي، والإجهاد، وآلام الحيض (في الإناث)، و لدغ الحشرات وبعض الأسباب الأخرى.

إذا استمر الألم وتفاقم ولم يهدأ بعد 24 ساعة ، فقد يشير ذلك إلى حالة طبية خطيرة. فيما يلي بعض الحالات الخطيرة التي قد تسبب آلامًا في المعدة عند الأطفال

حصوات المرارة ، وهي رواسب صلبة من السائل الهضمي في المرارة.

تقرحات أو تقرحات في المعدة تظهر على بطانة المعدة أو المريء.

أورام المعدة أو سرطان المعدة.



صدمة في البطن بسبب الحوادث أو إساءة معاملة الأطفال.

التسمم العرضي عن طريق ابتلاع أشياء ضارة مثل المواد الكيميائية أو الأجسام الصلبة.

انسداد الأمعاء أو التواء أو فتق (نتوء الأعضاء من خلال العضلات أو الأنسجة).

الانغلاف ، الذي يتسبب في انهيار أقسام الأمعاء على بعضها البعض ، مما يؤدي إلى حدوث انسداد وألم مغص.

التهاب الزائدة الدودية ، وهو التهاب يصيب الزائدة الدودية ، يسبب ألماً شديداً ومستمراً.

التهاب القولون التقرحي أو مرض التهاب الأمعاء ، وهو انتفاخ في الجهاز الهضمي.

مرض الأنيميا المنجلية ، والتهاب البنكرياس ، التواء المبيض أو الخصية، واضطرابات التمثيل الغذائي الوراثية ، و التهاب المسالك البولية هي بعض من أسباب أخرى خطيرة من آلام في المعدة.

عوامل مخاطر آلام المعدة عند الأطفال

قد يكون الأطفال الذين يعانون من الحالات الصحية التالية أكثر عرضة للإصابة بآلام في المعدة

يمكن أن يجعل جهاز المناعة الضعيف الطفل عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي.

قد يزيد تاريخ التهابات الأمعاء المتكررة أو مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى ، مثل الارتجاع ، من فرص تكرار آلام المعدة.

قد يؤدي تناول الطعام في كثير من الأحيان إلى زيادة خطر الإصابة بالتسمم الغذائي أو التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.

قد تجعل اضطرابات الصحة العقلية ، مثل القلق أو الاكتئاب ، الطفل أكثر حساسية لألم البطن.

قد تجعل الأنشطة الرياضية الصارمة الطفل عرضة لصدمة في البطن بسبب الإصابة.

قد تؤدي التغييرات في أنماط الأكل والنوم لدى الطفل أيضًا إلى زيادة فرص حدوث آلام في المعدة.



متى ترى الطبيب

اصطحب طفلك إلى الطبيب إذا أبلغ عن أي من الأعراض التالية .

ألم متكرر يستمر لمدة أسبوع أو أكثر

ألم حول السرة أو أحد جانبي البطن

استمرار الإسهال أكثر من يومين

تفاقم الألم المصحوب بالتقيؤ

يتقيأ الدم أو القيء ذو اللون الأخضر

حمى أعلى من 100.4 درجة فهرنهايت

صعوبات في التنفس

ألم خفيف ينتقل من جانب إلى آخر ويزداد سوءًا مع الحركة

فقدان الشهية

تورم أو شد في البطن

التبول المؤلم أو الدم في البول

تحدث آلام المعدة بعد السقوط أو التعرض لحادث

ألم أو طفح جلدي على الجسم

تشخيص الام المعدة عند الاطفال

سيتحقق الطبيب من مكان الألم ومدته وشدته وما إذا كان الألم يزداد سوءًا عند لمس البطن أو الضغط عليه. قد يساعد في تحديد السبب الأساسي المحتمل. يمكن اقتراح الاختبارات التالية لتحديد السبب الدقيق لألم المعدة



تحاليل الدم ، بما في ذلك تعداد الدم الكامل

تحليل البول وزراعة البول

فحص البراز

أشعة سينية للبطن

الموجات فوق الصوتية للبطن

الأشعة المقطعية لتصور الأعضاء الداخلية

يمكن أيضًا اقتراح اختبارات أخرى ، مثل التنظير الداخلي

علاج آلام المعدة عند الأطفال

قد يختار الطبيب استراتيجية علاج مناسبة بعد تشخيص السبب الأساسي. يمكن وصف الأدوية التالية بناءً على السبب الكامن وراء آلام المعدة.



يمكن أن تساعد الأدوية المضادة لانتفاخ البطن ، مثل سيميثيكون ، في تخفيف الألم أو الضغط الناجم عن الغازات الزائدة

يمكن أن يساعد Loperamide و Bismuth subalicylate في تقليل الألم والانزعاج الناتج عن الإسهال

يمكن إعطاء المضادات الحيوية في حالات التهابات المسالك البولية الحادة يمكن وصف المضادات الحيوية واسعة الطيف ، مثل دوكسيسيكلين Doxycycline ، في حالة العدوى البكتيرية .

يمكن أن تساعد الكورتيكوستيرويدات ، مثل بوديزونيد ، في تخفيف أعراض مرض التهاب الأمعاء.

مضادات الحموضة و مثبطات مضخة البروتون مثل ديكسلانزوبرازول ، يمكن أن تعطى ل(GERD 15 ).

مضادات التشنج و مسكنات الألم يمكن وصفه من قبل الطبيب طفلك لإدارة الصداع النصفي في البطن.

التعديلات الغذائية، وتمارين الاسترخاء، و العلاج السلوكي والعلاجات الإضافية التي يمكن للطبيب أن يقترح.

في معظم الحالات ، قد يشعر طفلك بالتحسن خلال أسبوع من خلال الرعاية المنزلية والأدوية التي يجب تناولها حسب رأي الخبراء. لا تعط أي أدوية بدون استشارة الطبيب أولاً.

رعاية طفلك في المنزل



يمكنك اتباع هذه النصائح لإدارة آلام معدة طفلك.

قدم الكثير من السوائل لطفلك لمنع الجفاف .

اطلب من طفلك أن يأخذ قسطًا كبيرًا من الراحة.

اجعل طفلك يستلقي بشكل مستقيم ومارس التنفس البطيء لمعرفة ما إذا كان الألم ينحسر.

اقترح على طفلك إخراج البراز ، إن أمكن ، لأنه قد يخفف بعض الألم وعدم الراحة.

جرب وضع ضمادة دافئة أو كمادة دافئة لتخفيف آلام البطن.

لا تعطِ الأطعمة الصلبة لبعض الوقت ، على الأقل حتى يهدأ الألم. يمكنك تقديم نظام غذائي سائل ، مثل الحساء والمرق والعصائر المنزلية الطازجة.

إذا كان طفلك يعاني باستمرار من مشاكل في الهضم ، فحاول تحديد الأطعمة التي قد تسبب آلام المعدة.

العلاجات المنزلية لآلام المعدة عند الأطفال

يمكنك تجربة العلاجات المنزلية للتخفيف من آلام المعدة. العديد من هذه العلاجات قصصية مع القليل من الدعم العلمي. لذلك ، توخى الحذر وابقى متيقظًا للحساسية أو عدم الملاءمة.

زيت النعناع: تشير الدراسات إلى أن زيت النعناع يقلل بشكل فعال من آثار وشدة آلام البطن غير المتمايزة عند الأطفال.

عصير الليمون: الليمون فعال في معادلة حموضة المعدة. يمكنك إعطاء الماء الدافئ مع عصير الليمون والعسل.

الزبادي: يعتبر الزبادي مصدرًا معروفًا للبروبيوتيك ، ويساعد في الهضم وحركة الأمعاء.

الزنجبيل: الزنجبيل عامل فعال مضاد للالتهابات. يدعم الهضم ويقلل من حموضة المعدة ويقلل من آلام الدورة الشهرية عند الفتيات، يمكنك أن تطلب من طفلك أن يمضغ شريحة من الزنجبيل أو يغلي الزنجبيل والعسل في الماء ويقدمهما لطفلك.



الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء آلام المعدة عند الأطفال



قد تؤدي بعض الأطعمة ، مثل تلك المذكورة أدناه ، إلى تفاقم آلام المعدة عند الأطفال. يمكنك أيضًا أن تظل متيقظًا لأي مواد غذائية أخرى تسبب عدم الراحة في البطن وآلام المعدة لدى طفلك

المشروبات المحتوية على الكافيين

المشروبات الغازية

الأطعمة الدهنية أو المقلية

طعام حار

الأطعمة المصنعة

الأطعمة التي تسبب الانتفاخ أو تكون الغازات بشكل طبيعي ، مثل الخضروات الصليبية ، مثل الكرنب والبروكلي والقرنبيط والبقوليات مثل الفاصوليا.

الوقاية من آلام المعدة عند الأطفال

قد تساعد التدابير التالية في منع آلام المعدة عند الأطفال

قم بتضمين الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الفواكه والخضروات ، في نظام طفلك الغذائي لتجنب الإمساك.

حاول إعطاء وجبات صغيرة ومتكررة لتجنب آلام المعدة بسبب الإفراط في تناول الطعام وعسر الهضم.

امنح طفلك الماء والسوائل بشكل متكرر لمنع تصلب البراز والحفاظ على الترطيب المناسب.

شجع طفلك على غسل يديه بشكل متكرر وشامل لمنع العدوى.

احتفظ بالمواد الكيميائية والأدوية الضارة بعيدًا عن متناول الطفل لتجنب التسمم العرضي.

اجعل طفلك يرتدي ملابس واقية لتجنب صدمة البطن أثناء الأنشطة الرياضية القاسية.

حافظ على النظافة المناسبة في منزلك وقم بتطهير غرفة طفلك بشكل متكرر لمنع الحساسية والالتهابات.

آلام المعدة شائعة بين الأطفال. يمكن إدارة معظم حالات آلام المعدة عند الأطفال من خلال الرعاية والعلاجات المنزلية المناسبة. لا تعطي طفلك أي أدوية بدون وصفة طبية لألم المعدة دون استشارة الطبيب أولاً. إذا كان الألم شديدًا أو استمر لفترة طويلة ، فاستشر الطبيب لتحديد السبب الأساسي وابدأ العلاج للتخفيف.