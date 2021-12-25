أسباب ارتفاع كريات الدم الحمراء ،قد يكون ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء أحد أعراض مرض أو اضطراب ، على الرغم من أنه لا يشير دائمًا إلى وجود مشكلة صحية. يمكن أن تتسبب عوامل الصحة أو نمط الحياة في ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء، لذلك نلقي نظرة عن أسباب ارتفاع كريات الدم الحمراء

أسباب ارتفاع كريات الدم الحمراء

تشمل الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب زيادة في خلايا الدم الحمراء ما يلي:

-فشل القلب ، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم

-أمراض القلب الخلقية (المولودة به)

-اضطراب في الدم ينتج فيه نخاع العظم الكثير من خلايا الدم الحمراء)

-أورام الكلى

أمراض الرئة، مثل انتفاخ الرئة ، COPD ، التليف الرئوي (أنسجة الرئة يصبح شوه

-انخفاض مستويات الأكسجين في الدم)



ما خطورة ارتفاع كريات الدم الحمراء؟

كما هو الحال مع أي فحص دم ، هناك خطر حدوث نزيف أو كدمات أو عدوى قد تشعر بألم متوسط ​​أو إحساس وخز حاد عندما تدخل الإبرة ذراعك.



علاج ارتفاع كريات الدم الحمراء

1- فيتامين "هـ" والزنك:

الزنك أمر حيوي لإنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى، و يمكنك تناول بذور البطيخ ، وبذور القرع ، والحمص ، والثوم لانها تحتوي على نسبة عالية من محتوى الزنك، في حالة عدم حصولك على ما يكفي من فيتامين E والزنك من نظامك الغذائي اليومي ، قد يصف لك الطبيب الفيتامين E ومكملات Zinc.

2-الشاي الاخضر:

يمتلئ الشاي الأخضر بمضادات الأكسدة ويشار إليه باسم "شاي التخلص من السموم"، كما أنه يدعم جهاز المناعة بشكل جيد ويساعد جسمك على محاربة أي عدوى.

3-الفواكه و الخضروات:

يمكنك تناول الكثير من الفواكه والخضراوات التي تحتوي على فيتامين "سي" في نظامك الغذائي ، مثل البرتقال والجوافة والفلفل الأخضر والبابايا والفراولة ، كما يساعد فيتامين (أ) جسمك على إنشاء خلايا الدم البيضاء، لذلك يمكنك تناول "لجزر ، البطاطس الحلوة ، السبانخ ، القرنبيط " هي بعض الأطعمة الغنية بفيتامين A .

4-الاسماك، وزيت الكتان:

يمكنك العثور على الأحماض الدهنية أوميغا 3 في الكثير من الأسماك الدهنية "سمك السلمون والماكريل"، حيث يحتوي زيت الكتان أيضًا على الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية لتحسين نظام المناعة لديك، كما أنها تحمي الجسم من الأضرار الناجمة عن رد فعل الجسم المفرط للعدوى، لذلك يمكنك تناول ملعقة واحدة فقط من زيت الكتان يوميًا .

5- يمكنك تناول منتجات الالبان و فول الصويا و البيض لانها تزيد من عدد كرات الدم البيضاء في الجسم.



كيفية إختبار كريات الدم الحمراء في الدم

كيف تستعد

إذا تم اختبار عينة دمك فقط من أجل تعداد الدم الكامل ، فيمكنك تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي قبل الاختبار. إذا كانت عينة دمك ستُستخدم لإجراء اختبارات إضافية ، فقد تحتاج إلى الصيام لفترة زمنية معينة قبل الاختبار. سيعطيك طبيبك تعليمات محددة.

ما يمكن أن تتوقعه

لإجراء تعداد دم كامل ، يأخذ أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية عينة من الدم عن طريق إدخال إبرة في وريد في ذراعك ، عادةً عند ثني الكوع. يتم إرسال عينة الدم إلى المختبر لتحليلها. يمكنك العودة إلى أنشطتك المعتادة على الفور.

نتائج

فيما يلي نتائج تعداد الدم الطبيعي للبالغين:

عدد خلايا الدم الحمراء

ذكر: 4.35-5.65 تريليون خلية / لتر *

(4.35-5.65 مليون خلية / مليلتر **)

أنثى: 3.92-5.13 تريليون خلية / لتر

(3.92-5.13 مليون خلية / ميكرولتر)

الهيموغلوبين

ذكر: 13.2-16.6 جرام / ديسيلتر ***

(132-166 جرام / لتر)

للإناث: 11.6-15 جرام / ديسيلتر

(116-150 جرام / لتر)

الهيماتوكريت

الذكور: 38.3-48.6 في المائة

الإناث: 35.5-44.9٪

عدد خلايا الدم البيضاء

3.4-9.6 مليار خلية / لتر

(3400 إلى 9600 خلية / ميكرولتر)

عدد الصفائح الدموية

ذكر: 135-317 مليار / لتر

(135.000 إلى 317.000 / مللي لتر)

الإناث: 157-371 مليار / لتر

(من 157000 إلى 371000 / مللي لتر)

* لتر = لتر

** mcL = ميكروليتر

*** ديسيلتر = ديسيلتر

ليس اختبارا نهائيا

لا يعد تعداد الدم الكامل اختبارًا تشخيصيًا نهائيًا. اعتمادًا على سبب توصية طبيبك بهذا الاختبار ، قد تتطلب النتائج خارج النطاق الطبيعي متابعة أو لا. قد يحتاج طبيبك إلى إلقاء نظرة على نتائج CBC جنبًا إلى جنب مع نتائج اختبارات الدم الأخرى ، أو قد يكون من الضروري إجراء اختبارات إضافية.

على سبيل المثال ، إذا كنت بصحة جيدة وليس لديك أي علامات أو أعراض للمرض ، فقد لا تكون النتائج خارج النطاق الطبيعي قليلاً في تعداد الدم الكامل مدعاة للقلق ، وقد لا تكون هناك حاجة إلى المتابعة. إذا كنت تخضع لعلاج السرطان ، فقد تشير نتائج تعداد الدم الكامل خارج النطاق الطبيعي إلى الحاجة إلى تغيير خطة العلاج.

في بعض الحالات ، إذا كانت نتائجك أعلى أو أقل بشكل ملحوظ من المعدلات الطبيعية ، فقد يحيلك طبيبك إلى طبيب متخصص في اضطرابات الدم (اختصاصي أمراض الدم).

ما قد تشير النتائج

قد تشير النتائج في المناطق التالية أعلى أو أقل من النطاقات الطبيعية في تعداد الدم الكامل إلى وجود مشكلة.

عدد خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين والهيماتوكريت. ترتبط نتائج تعداد خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين والهيماتوكريت لأن كل منها يقيس جوانب خلايا الدم الحمراء.

إذا كانت التدابير في هذه المجالات الثلاثة أقل من المعتاد ، فأنت مصاب بفقر الدم. يسبب فقر الدم التعب والضعف. فقر الدم له أسباب عديدة ، بما في ذلك انخفاض مستويات بعض الفيتامينات أو الحديد ، أو فقدان الدم ، أو حالة كامنة.

يمكن أن يشير عدد خلايا الدم الحمراء الأعلى من الطبيعي (كثرة الكريات الحمر) ، أو ارتفاع مستويات الهيموجلوبين أو الهيماتوكريت ، إلى حالة طبية أساسية ، مثل كثرة الحمر الحقيقية أو مرض القلب.

عدد خلايا الدم البيضاء. قد يكون انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيض) ناتجًا عن حالة طبية ، مثل اضطراب المناعة الذاتية الذي يدمر خلايا الدم البيضاء أو مشاكل نخاع العظام أو السرطان. يمكن أن تتسبب بعض الأدوية أيضًا في انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء.

إذا كان عدد خلايا الدم البيضاء أعلى من المعدل الطبيعي ، فقد تكون مصابًا بعدوى أو التهاب. أو قد يشير إلى وجود اضطراب في الجهاز المناعي أو مرض في نخاع العظام. يمكن أن يكون ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء رد فعل على الدواء.

عدد الصفائح الدموية. غالبًا ما يكون تعداد الصفيحات الأقل من الطبيعي (قلة الصفيحات) أو الأعلى من الطبيعي (كثرة الصفيحات) علامة على حالة طبية أساسية ، أو قد يكون أحد الآثار الجانبية للأدوية. إذا كان عدد الصفائح الدموية خارج النطاق الطبيعي ، فستحتاج على الأرجح إلى اختبارات إضافية لتشخيص السبب

مصدر المعلومات موقع هيلثي ومايو كلينك.