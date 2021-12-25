إعادة تشغيل نافورة حديقة غرناطة بميدان روكسي

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من إصلاح وإعادة تشغيل نافورة حديقة غرناطة التاريخية بميدان روكسى بمصر الجديدة لتضيف بعدًا جماليًا للقاطنين بالمنطقة ، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءتها وتشغيلها بأيدي مهندسي و فنيى الورش الإنتاجية بهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وكان محافظ القاهرة قد افتتح أعمال تطوير حديقة غرناطة الشهر الماضى بعد أن تم رفع كفاءتها وتركيب الاسوار الخارجية لها وتقليم الأشجار وتنسيق ووضع البرجولات الجمالية والمقاعد حول الاشجار ودهان الأسوار والبردوارت ، ورفع كفاءة الانارة الداخلية والخارجية ، وطلب محافظ القاهرة خلال الإفتتاح بسرعة الإنتهاء من إصلاح النافورة وإعادة تشغيلها .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتباها متنفسًا للأهالى .