مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الاسكندرية يستعرض أهم الانجازات

أعلن الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن عقد الملتقي البيئي العاشر في ربيع 2022، بهدف إبراز مختلف القضايا البيئية المطروحة على الساحة، والتأكيد على دور جامعة الاسكندرية فى طرح ومناقشة تلك القضايا الهامة. وقرر المجلس تشكيل فرق عمل من السادة الوكلاء وأساتذة الكليات المعنية للبدء في التجهيزات والترتيبات اللازمة في هذا الشأن.



*ودعا أبو النجا خلال إنعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة ظهر الخميس الماضي وكلاء الكليات إلى التحرك نحو تفعيل عمليات التكامل الأفقي والرأسي بين الوحدات ذات الطابع الخاص وذلك من خلال تكوين عناقيد متعددة من الوحدات ذات الأنشطة المتشابهة، وفي هذا الشأن أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تنظيم دورة تدريبية لإعداد المديرين التنفيذين للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة لتزويدهم بالخلفيات الإدارية والمالية والمحاسبية والقانونية، وذلك تمشياً مع منهج الجامعة الخاص بتنمية وتطوير مهارات وقدرات القيادات بها.

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر لوكلاء الكليات عن جهدهم الكبير في متابعة وتنفيذ الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد داخل منشأت الجامعة.

وبحث المجلس تطوير الموقع الإلكتروني للجامعة من حيث الشكل و المضمون لما يمثله من واجهة دولية للجامعة وتقدمها في التصنيفات الدولية .

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة وفاء السحلي وكيل كلية الطب عن تنظيم القوافل الطبية والخدمية خلال الفترة السابقة.

كما استعرض المجلس آخر مستجدات فريق عمل إنشاء تطبيق إلكتروني application للقضاء علي السمنة.



واستعرض المجلس عدد من أنشطة الكليات علي النحو التالى :

*التقرير المقدم من كلية الآداب عن تنظيم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الآداب ورشة عمل بعنوان " دور الاعلام و الخطاب الديني في نشر ثقافة العنف ضد المرأة" والذي عقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكذلك عدد من أنشطة قطاع خدمة المجتمع بالكلية.



*التقرير المقدم من كلية التجارة عن إقامة السوق الخيري بالكلية وتخصيص إيراد المعرض لدفع مصروفات للطلاب الغير قادرين بالكلية، والتقرير المقدم عن احتفالية الكلية باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الهمم ،التقرير المقدم عن عقد الملتقي العربي الثاني عن دور الصكوك السيادية للتنمية في ضوء رؤية مصر 2030 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية و الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.



*التقرير المقدم من كلية العلوم عن ورشة العمل الدولية الرابعة للمنظمة الدولية لابحاث الدماغ IBRO ،وتنظيم الكلية لعدد من الندوات العلمية والتدريبية وتنظيم يوم توعوي عن أخطار الإدمان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.



*التقرير المقدم من كلية الصيدلة عن تنظيم مبادرة مجتمعية بعنوان نحو عناية صحية متكاملة ، ندوة عن سرطان الثدي وضروة الكشف المبكر ،وحملة التبرع بالدم ،ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية ، ندوة عن اللقاحات في ظل المتحورات ، مسكنات الألم ليست حلوي ، معرض للملابس بالكلية.



*التقرير المقدم من كلية الزراعة عن عقد ورش عمل تدريبية لمكافحة الآفات الحشرية والقوارض للطلاب والخريجين ،ندوة عن انتصارات أكتوبر ،وورش عمل عن السلامة والصحة المهنية في بييئة العمل.



*التقرير المقدم من كلية التربية اقتراح الموافقة على إنشاء مركز تعليم الكبار والتعليم المستمر.

*ووافق المجلس على اعتماد لائحة مركز الأنشطة الخدمية بكلية الطب البيطرى ( المركز التعليمي البيطري- المعمل المركزي - مركز التحاليل الطبية - العيادات البيطرية)



التقرير المقدم من كلية طب الأسنان عن تنظيم عدد من القوافل الطبية إلي المناطق الاشد إحتياجاً مثل منطقة زاوية عبد القادر ، منطقة جمعية المعمورة الزراعية ، منطقة عرامة بقسم منتزه ثان ، منطقة جمعية أبو بكر بالعامرية.



*التقرير المقدم من كلية زراعة سابا باشا عن الأنشطة المجتمعية التي نفذتها الكلية خلال شهر نوفمبر مثل ندوة البصمة الكربونية ، السوق الخيري ، ندوة لدعم الباحثين للحصول علي تمويل مشروع بحثي ،وندوة بعنوان كيف تستعد لسوق العمل ، تنظيم الكلية يوم رياضي للاساتذة والطلاب وزيارة عدد من المدارس.



*التقرير المقدم من كلية التمريض عن تنظيم المعرض الخيري للملابس الجديدة لطلاب الكلية والنجاح الكبير الذي حققه.



*التقرير المقدم من كلية التربية النوعية عن ورش العمل وإنجازات القطاع بالكلية مثل المشاركة في معرض الجامعة للمنتجات التراثية والحرفية وتنظيم برامج تدريبيةً وورش عمل عن الرسم الحر وفن الريزن وكذلك عرض إنجازات القطاع في عدد من الملفات الهامة مثل حياة كريمة ،محو الأمية ،صنايعية مصر ،الارهاب والتطرف الفكري ،مواجهة الازمات والكوارث ، دور الجامعة في مشاركة ذوي الهمم.