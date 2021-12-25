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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير السياحة ومحافظ بورسعيد يقومان بجولة داخل ساحة المشير طنطاوي بحي الضواحي

جولة وزير السياحة
جولة وزير السياحة ومحافظ بورسعيد

قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والٱثار،  واللواء عادل الغضبان،  محافظ بورسعيد،  بجولة ميدانية داخل ساحة "المشير طنطاوى"، والتي تقع بمنتصف الطريق بين شارع المشير طنطاوى "البترول سابقا" وشارع الرحاب بحي الضواحي، برفقة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الساحة الجديدة بحي الضواحي تجمع الإمكانيات والوسائل الترفيهية لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة، وأشار إلى أن الساحة الجديدة بشارع المشير طنطاوى سوف تكون واحدة من أماكن الجذب بالمحافظة، حيث تضم أماكن جلوس وكشك موسيقي وعدد من النافورات بالإضافة إلي لاند سكيب علي أعلى مستوى. 

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وأكد محافظ بورسعيد أن شارع "المشير طنطاوى" بحى الضواحى يعتبر حلقة الوصل لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحى الضواحى، ومن هنا قامت محافظة بورسعيد بتطوير ورفع كفاءة الشارع، خاصة بعد خطة المحافظة لإنشاء ميناء بورسعيد البري والحديقة الدولية ليجمع كافة خطوط النقل البرى بين المحافظات.

ومن جانبه،  أعرب وزير السياحة عن فخره بالطفرة التى شهدتها بورسعيد مؤخرا فى المشروعات التنموية والخدمية والسياحية،  مثنيا على مستوي تطوير ساحة المشير طنطاوي والمنطقة المحيطة بها

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بورسعيد محافظ بورسعيد وزير السياحة القيادات التنفيذية المشروعات التنموية محافظة بورسعيد ميناء بورسعيد المشير طنطاوي اللواء عادل الغضبان الدكتور خالد العناني

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