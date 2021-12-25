عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"وزير السياحة" و "محافظ بورسعيد" يزوران قرية "إيكلا" السياحية

جولة وزير السياحة
جولة وزير السياحة ومحافظ بورسعيد

استكمالا لجولتهما التفقدية على عدد من المشروعات السياحية ببورسعيد،  قام وزير السياحة ومحافظ بورسعيد،  بزيارة قرية "إيكلا" السياحية-الكروان سابقا_.

واستعرض محافظ بورسعيد، أعمال التطوير التى شهدتها قرية  إيكلا السياحية، والتى أصبحت واحدة من أهم القرى السياحية التى يقصدها زائرو المحافظة مؤخرا، وتتميز بتقديمها خدمات سياحية على أعلى مستوى.

وأوضح محافظ بورسعيد ، أن المحافظة تضم فرصًا استثمارية متنوعة بكافة القطاعات فهناك فرص للاستثمار السياحى والصناعى، لافتا أن تطوير القرية يتناسب مع أهداف تطوير قطاع السياحة ببورسعيد ووضع بورسعيد على خريطة السياحة.

يذكر أن قرية " إيكلا" مشروع سكنى يقع على مساحة 40 ألف متر ويضم 350 وحدة سكنية، وتم تطويره وفقا لأحدث التصاميم المعمارية والتى تتماشى مع الطفرة السياحية ببورسعيد.

وفى سياق متصل تواصلت جولة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والٱثار، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم  ، لتفقد عدد من المشروعات السياحية، حيث زار  وزير السياحة و محافظ بورسعيد منتجع بورتوسعيد السياحى، والذى يعد أحد الكيانات السياحية المهمة المضافة لبورسعيد حديثا، وتمثل واجهة سياحية على أعلى مستوى أمام زائرى المحافظة وأبناءها، وتساهم في دعم السياحة .

و تفقد وزير السياحة و محافظ بورسعيد  أقسام ووحدات المنتجع السياحى، والخدمات السياحية المقدمة داخله، معربين عن فخرهم بالكيانات السياحية الكبرى على أرض بورسعيد، والتى تتناسب مع طبيعة بورسعيد السياحية الجاذبة وتضعها في مصاف المدن السياحية .

خطف واستعمال قوة.. تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية "كفن عين شمس"

ويعد مشروع بورتوسعيد السياحى أضخم مشروع سكني سياحي ترفيهي غرب مدينة بورسعيد  كما أنه حقق نقلة نوعية في مفهوم السياحة داخل مدينة بورسعيد والتي تسعى إلى نهضة كبيرة في العديد من المجالات، وخاصة وأنها من ضمن المدن الواعدة استثمارياً واقتصاديا، والتي تعتريها الدولة اهتماماً بالغاً بمجموعة من المشروعات التنموية الضخمة خلال الفترة الحالية

وكان محافظ بورسعيد استقبل وزير السياحة صباح اليوم،  للقيام بجولة موسعة على عدد من المشروعات السياحية للتعرف على المقومات السياحية لمدينة بورسعيد و بحث أوجه الدعم للخطة المستقبلة التي تضمن النهوض بالقطاع السياحي ووضع بورسعيد على خريطة السياحة.

IMG-20211225-WA0046
IMG-20211225-WA0046
IMG-20211225-WA0051
IMG-20211225-WA0051
IMG-20211225-WA0042
IMG-20211225-WA0042
IMG-20211225-WA0041
IMG-20211225-WA0041
IMG-20211225-WA0045
IMG-20211225-WA0045
IMG-20211225-WA0048
IMG-20211225-WA0048
IMG-20211225-WA0049
IMG-20211225-WA0049
IMG-20211225-WA0047
IMG-20211225-WA0047
IMG-20211225-WA0050
IMG-20211225-WA0050
IMG-20211225-WA0043
IMG-20211225-WA0043
IMG-20211225-WA0039
IMG-20211225-WA0039
IMG-20211225-WA0044
IMG-20211225-WA0044
IMG-20211225-WA0038
IMG-20211225-WA0038
IMG-20211225-WA0035
IMG-20211225-WA0035
IMG-20211225-WA0036
IMG-20211225-WA0036
IMG-20211225-WA0040
IMG-20211225-WA0040
IMG-20211225-WA0034
IMG-20211225-WA0034
IMG-20211225-WA0037
IMG-20211225-WA0037
IMG-20211225-WA0031
IMG-20211225-WA0031
IMG-20211225-WA0033
IMG-20211225-WA0033
IMG-20211225-WA0032
IMG-20211225-WA0032
IMG-20211225-WA0030
IMG-20211225-WA0030
بورسعيد محافظ بورسعيد وزير السياحة المشروعات قطاع السياحة الدكتور خالد العناني اللواء عادل الغضبان القرى السياحية منتجع بورتوسعيد السياحى المشروعات السياحية

ترشيحاتنا

حيل التدفئة .. كيف تتغلب على الطقس البارد داخل المنزل؟

السيسي يتفقد مشروعات قرية المراشدة في محافظة قنا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

صور جديدة من افتتاح الرئيس سلسلة من المشروعات القومية الجديدة في قنا

مش كلام ووعود.. إنجازات الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية

2 جنيه زيادة في سعر الذهب خلال أسبوع.. تفاصيل

نقيب المحامين : أين النقابة من الترشيح لجوائز الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

المفاجآت تتوالى .. 5 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

الرئيس السيسي: مش هوزع فلوس على الناس بس هوفر فرص عمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

فيديو

بعد "الهشك بشك".. صراع جديد بين روبي وساندي

أخبار الفنانين| عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سيارة.. والراقصة دينا تكشف عن محاولتها الانتحار

تعالوا نعمل الصح|أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مشاريع تنموية بقنا

"الأرصاد": طقس الأيام القادمة يشهد موجة "صقيع" ومناطق تصل لـ 1 درجة

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ