"وزير السياحة" و "محافظ بورسعيد" يزوران قرية "إيكلا" السياحية

استكمالا لجولتهما التفقدية على عدد من المشروعات السياحية ببورسعيد، قام وزير السياحة ومحافظ بورسعيد، بزيارة قرية "إيكلا" السياحية-الكروان سابقا_.

واستعرض محافظ بورسعيد، أعمال التطوير التى شهدتها قرية إيكلا السياحية، والتى أصبحت واحدة من أهم القرى السياحية التى يقصدها زائرو المحافظة مؤخرا، وتتميز بتقديمها خدمات سياحية على أعلى مستوى.

وأوضح محافظ بورسعيد ، أن المحافظة تضم فرصًا استثمارية متنوعة بكافة القطاعات فهناك فرص للاستثمار السياحى والصناعى، لافتا أن تطوير القرية يتناسب مع أهداف تطوير قطاع السياحة ببورسعيد ووضع بورسعيد على خريطة السياحة.

يذكر أن قرية " إيكلا" مشروع سكنى يقع على مساحة 40 ألف متر ويضم 350 وحدة سكنية، وتم تطويره وفقا لأحدث التصاميم المعمارية والتى تتماشى مع الطفرة السياحية ببورسعيد.

وفى سياق متصل تواصلت جولة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والٱثار، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، لتفقد عدد من المشروعات السياحية، حيث زار وزير السياحة و محافظ بورسعيد منتجع بورتوسعيد السياحى، والذى يعد أحد الكيانات السياحية المهمة المضافة لبورسعيد حديثا، وتمثل واجهة سياحية على أعلى مستوى أمام زائرى المحافظة وأبناءها، وتساهم في دعم السياحة .

و تفقد وزير السياحة و محافظ بورسعيد أقسام ووحدات المنتجع السياحى، والخدمات السياحية المقدمة داخله، معربين عن فخرهم بالكيانات السياحية الكبرى على أرض بورسعيد، والتى تتناسب مع طبيعة بورسعيد السياحية الجاذبة وتضعها في مصاف المدن السياحية .

ويعد مشروع بورتوسعيد السياحى أضخم مشروع سكني سياحي ترفيهي غرب مدينة بورسعيد كما أنه حقق نقلة نوعية في مفهوم السياحة داخل مدينة بورسعيد والتي تسعى إلى نهضة كبيرة في العديد من المجالات، وخاصة وأنها من ضمن المدن الواعدة استثمارياً واقتصاديا، والتي تعتريها الدولة اهتماماً بالغاً بمجموعة من المشروعات التنموية الضخمة خلال الفترة الحالية

وكان محافظ بورسعيد استقبل وزير السياحة صباح اليوم، للقيام بجولة موسعة على عدد من المشروعات السياحية للتعرف على المقومات السياحية لمدينة بورسعيد و بحث أوجه الدعم للخطة المستقبلة التي تضمن النهوض بالقطاع السياحي ووضع بورسعيد على خريطة السياحة.

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