الحجاب والطلاق.. الشائعات تحوم حول إيمي سمير غانم.. ما الحقيقة؟

دوماً ما تحتل الشائعات مكاناً كبيراً في حياة النجوم والمشاهير، ليصبح أمر طبيعياً بالنسبة لهم، خاصة في شائعات الزواج والوفاة ، وهو ما تعرضت له الفنانة إيمي سمير غانم خلال الأيام الماضية بعد أن تصدرت صورها مواقع التواصل الإجتماعي، وانتشرت حولها عدة شائعات .

حقيقة ارتداء إيمي سمير غانم الحجاب

كانت أول الشائعات التي تم تداولها عن إيمي سمير غانم هي ارتدائها الحجاب، حيث انتشرت صورة لها وهي محجبة وترتدي عباءة سوداء، وتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع على أنها قررت ارتداء الحجاب .

لكن الحقيقة أن صورة إيمي سمير غانم بالحجاب كانت من أدائها العمرة الاسبوع الماضي، والتقطت صورة أمام الكعبة وقامت بنشرها على حسابها على أنستجرام، لكنها فوجئت برد فعل معاكس تماماً للحقيقة، حيث نشرت صفحة مزعومة باسم إيمي سمير غانم صورها من العمرة على أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب .

وبعد تداول الخبر بشكل واسع، ردت إيمي سمير غانم على شائعة ارتدائها الحجاب، فقامت بنشر صورة لها بشعرها عبر خاصية الستوري على حسابها على أنستجرام، لتنهي حالة الجدل حول شائعة حجابها .

طلاق إيمي سمير غانم

وخلال الساعات الماضية، انتشرت أيضاً شائعة أخرى وهي انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد ، ولاقت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي .

ونفى الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم، في تصريحات صحفية شائعة طلاقهما تماماً، كما نشر الإعلامي رامي رضوان صورة تجمعه بزوجته دنيا سمير غانم وبرفقتهما إيمي وحسن وعدد من أصدقائهما، وهو ما يؤكد عدم صحة شائعة الانفصال .

إيمي في عنيا

ومنذ أيام قليلة، وجه الفنان حسن الرداد، رسالة إلى النجم الراحل سمير غانم، قائلا: "اطمئن على بناتك الحمد لله انت ربيتهم كويس وأزعم أن دنيا مع راجل زي الفل وانا إن شاء الله هحط ايمي في عيني وربنا يقدرني واعمل لها كل حاجة كويسة واسعدها امانة فى رقبتي".

واضاف الفنان حسن الرداد، في رسالته ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس"، في رسالته لسمير غانم: "انت راجل جميل وقدمت نجوميتك ببساطة والنجومية دي متجيش حاجة جنب الخير اللي كان بيعمله".

وعن رسالته لوالدته: " كنت بقول لأمي 99% من قلبي بيحبك والـ1% بيحب العالم كله وان شاء الله اقابلها فى الجنة، ودلال عبد العزيز امي الثانية وست كانت طيبة، واخويا الراحل توأم روحي وحب عمري".