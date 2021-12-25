8 وزيرات و677 مستشارة.. حصاد 7 سنوات من تمكين المرأة في مصر

سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة توليه لتمكين المرأة المصرية في عدد من المشروعات والوظائف والمناصب القيادية للدولة المصرية فعلى مدار التاريخ المصري الطويل، وجيلا بعد جيل، اثبتت المرأة المصرية أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته.



فمنذ إعلان الرئيس السيسي عام 2017 عامة للمرأة المصرية، لأول مرة في تاريخ مصر تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030



وشكل التمكين عدداً من المحاور يستعرضها صدى البلد في التقرير التالي:



أولا : التمكين السياسي للمرأة:



1_ زيادة تمثل المرأة في مجلس الشيوخ من 12 نائبة الي 40 نائبة بنسبة 30.3% من عدد أعضاء المجلس

2_ ارتفاع تمثيل المرأة في مجلس النواب من 9 في عام 2012 الي 162 في عام 2021 بنسبة 27.4% من عدد أعضاء المجلس



3_ زيادة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري من وزيرتين في عام 2012 الي 8 وزيرات في عام 2021 بنسبة 24%

ثانيا التمكين القضائي للمرأة:



شهد التمكين القضائي للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة57.1% والذي وصل الي 66 قاضية في 2021 بعد أن كان عدد القاضيات 42 قاضية في عام 2012





_ 3 سيدات تم تعيينهن بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017

_ 37 مستشارة تم تعيينهن بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013

_677 مستشارة إجمالي عدد المستشارات الحالي بهيئة قضايا الدولة







ثالثا التمكين الاقتصادي للمرأة:



_شهد التمكين الاقتصادي للمرأة انخفاض معدلات البطالة والذي وصل الي 16.8% في عام 2021 بعد أن كان مرتفعا بنسبة 24.8 % عام 2014





_ارتفاع نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي من 38.6% عام 2014 والذي وصل الي 39.6% عام 2020





_ارتفاع نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية من 14% عام 2014 والذي بلغ 27% عام 2020



المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة:

حرصت الدولة على دعم المرأة من خلال تمويل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" والذي بدأ منذ فبراير 2021 بتكلفة 3.1 مليار جنيه وبلغ عدد السيدات المستفيدات منه نحو 61.1 ألف.

وبلغ نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات الي 38% .





مشروعات صندوق التنمية المحلية:





83.5 ألف سيدة مستفيدة

46.4 % نسبة تصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات





268.6 مليون جنيه تكلفة المشروعات، منذ بداية

عمل الصندوق عام 1980 حتى فبراير 2021.





مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

628.1 ألف قرض موجه للمرأة

46 % نسبة نصيب المرأة من إجمالي عدد القروض

9.2 مليار جنيه تكلفة القروض في الفترة من يوليو 2014 حتي يناير 2021



محور تنظيم الأسرة:

تعد الزيادة السكانية، أحد القضايا الهامة التي تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة لاسيما وكونها تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، مما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية وقامت الدولة بعدد من الوسائل في إطار هذه القضية ومنها :



_ تنفيذ 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المتاحة تم تنفيذها.





_ 804 آلاف سيدة تم تحويلهن إلى عيادات تنظيم الأسرة و2 كفاية للكشف على الصحة الإنجابية منهن %18 قامت باستخدام وسائل تنظيم الأسرة



أهم البرامج والمبادرات لدعم المرأة:

تسعى الدولة المصرية للدعم المادي للمرأة في عدد من المحاور ومنها :





اولا : منظومة التموين ودعم الخبز



_ والتي استفاد منها نحو 35.2 مليون سيدة من نقاط صرف الخبز



_ وبلغ عدد السيدات المستفيدات من البطاقات التموينية. 31.3 مليون سيدة



ثانيا التأمينات الاجتماعية والمعاشات:



_ 6 ملايين سيدة تحصل على ممات تأمينات بنسبة %29.6 من إجمالي المستفيدين حتى فبراير 2021



_ 75% من الأجر الأخير يتم صرفه للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع لمدة 3 أشهر تسدده





ثالثا: صناديق التأمينات الاجتماعية:



حرصت الدولة على توفير عدد من البرامج التي تدعم بها المرأة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها :



رابعا : صندوق تأمين الأسرة:

تم إنشاء الصندوق عام 2004، لدعم مستحقي النفقة في الحصول على مستحقاتهن و 4 مليارات جنيه إجمالي ما تم صرفه حتى يونيو 2020 بما يعادل 71 مليون جنيه شهريا



خامسا : برنامج تكافل وكرامة.





نحو 2.5 مليون مستفيدة من البرنامج بنسبة %75 من إجمالي المستفيدين حتى فبراير 2021



برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات

800 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات تم إصدارها لممارسة حقوقهن الدستورية حتى يونيو 2020





تعزيز حقوق المرأة:

شهد ملف تعزيز حقوق المرأة تطورات كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي شهد تكليف رئاسي لمجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر



_ تكليف رئاسي لوزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة



_و تكليف رئاسي للوزارات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات.

_ تكليف رئاسي للبنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للفروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجا.

_ تكليف رئاسي لجهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية.

_ تكليف رئاسي لوزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار.

