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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بشرى ربانية.. لماذا قرأ نزار الفارس القرآن على منة عرفة وزوجها

نزار الفارس ومنة
نزار الفارس ومنة عرفة وزوجها

كشف الاعلامي العراقي "نزار الفارس"، سبب قراءته إحدى الآيات القرآنية على الفنانة الشابة منة عرفة وزوجها خلال لقائهما التليفزيوني معه.

وأوضح "نزار" في تصريحه لموقع "صدى البلد"، أن ما فعله مع الفنانة منة عرفة هي عادة عراقية يلجأ إليها العراقيون لمعرفة أجوبه لا يعلمونها، لافتاً إلى انه قام بفتح المصحف بشكل تلقائي ليقف على إحدى السور التي تحث على الصلاة.

وأفاد  الإعلامي العراقي  بأن الآية القرآنية التي توقف عندها،  كانت إشارة  ربانية من الله، لـ منة عرفة وزوجها ، موضحاً أن ما حدث بشرى ربانية تدعو منة عرفة وزوجها إلى الصلاة.


نزار الفارس يقرأ القرآن


ويذكر أن نزار الفارس قرأ  القرآن الكريم أمام منة عرفة وزوجها في فقرة نقاشية عرض فيها عليهما ان يفتحا المصحف ليكتشفا على أي آية قرآنية ستكون.


وطلب منهم نزار الفارس خلال الحلقة، أن يمسكا بالمصحف ويفتحونه لكي يعرفا ما الآية التي ستظهر لهم، وبالتالي من الممكن أن تكون رسالة من الله لهم.

واستجابت منة عرفة وزوجها محمود المهدي لطلب نزار الفارس، وفتحا المصحف على سورة الحجرات، وكانت الآية الكريمة: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.

ووجه نزار الفارس سؤالا لمحمد المهدي عن هل يواظب على الصلاة أم لا، فرد الأخير وقال: أنا مش ملتزم، بس ساعات بحاول أصلي". 

نزار الفارس منة عرفة الإعلامي العراقي فنانة قرأة قرأن

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