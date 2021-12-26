رئيس هيئة النظافة يكشف تفاصيل عودة نافورة غرناطة

قال اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة تعليقاً على عودة "نافورة غرناطة " بعد توقف دام لعشر سنوات، أن النافورة عانت من الإهمال وتم إعادة تشغيلها وافتتاحها للجمهور.



وكشف رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة: في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON :أن نافورة غرناطة كان بها مشكلة في الصرف الصحي والكهرباء وتم إصلاحه قائلاً : " "فكينها قطعة قطعة كان فيها مشكلة في الكهرباء والصرف الخاص بها ووصلاتها والان تعمل بكفاءة 100% ".



واصل : " النافورة فضلت عشرة سنوات متوقفة بسبب الاهمال ومنذ أكتوبر الماضي بعد إفتتاح الحديقة بعد توقفها وعودة الحياة إليها بدأنا في التحدي الثاني وهو إحياء نافورة “ غرناطة ”.



وقال أنت الورش الانتاجية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل هي من تمكنت من إصلاح النافورة قائلاً : " الورش في الهيئة قامت بإصلاحها وإعادتها حتى ظهرت بهذا الشكل المشرف.