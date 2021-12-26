لعشاق التميز.. أفضل سيارات بنتلي في عام 2021.. صور

تمتلك شركة بنتلي البريطانية مكانة خاصة لدى عشاق السرعة والاناقة، وتسعى الشركة دائماً للاحتفاظ بتلك المكانة وتعزيزها من خلال تقديم كل ما هو جديد سنوياً في عالم السيارات، وفي السياق التالي نستعرض ابرز سيارات بنتلي في عام 2021.

- بنتلي فلاينج سبير موديل 2021

تأتي سيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2021 بمحرك V8ثناني الاسطوانات تصل سعته إلى 4000 سي سي ، يولد قوة تصل الى 542 حصان، و عزم اقصى للدوران يصل الى 770 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بنظام دفع رباعي للعجلات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.1 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 318 كيلومتر في الساعة.

يبلع سعر بنتلي فلاينج سبير موديل 2021 موديل 2021 بسعر 226.000 دولار.

- بنتلي بنتايجا موديل 2021

تعتبر سيارة بنتلي بنتايجا موديل 2021 أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات "SUV" تنضم لأسطول الصانع البريطاني العريق وتم تزويدها بمحرك 8 اسطوانات بسعة 4000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 542 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 770 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي يدفع السيارة عبر خاصية الدفع الكلي، بينما تصل السرعة القصوى لها إلى 290 كيلومتر في الساعة، مع قوة تسارع وانطلاق من نقطة الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة مدتها 4.5 ثانية.

تبدأ اسعار بنتلي بنتايجا موديل 2021 بسعر 280.000 دولار.

- بنتلي كونتينينتال GT موديل 2021

تعتمد سيارة بنتلي كونتينينتال GT موديل 2021 على محرك ثماني الأسطوانات V8 بسعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تصل الى 542 حصاناً، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 770 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية، تنقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 301 كيلومتر في الساعة، تصل قدرتها على التسارع من وضع الثبات 0 حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.5 ثانية.

الفئة الأولى بنتلي كونتينينتال GT موديل 2021 محرك V8 بسعر 257.000 دولار.

- بنتلي كونتينينتال GT موديل 2021 كشف

زودت سيارة بنتلي كونتينينتال GT موديل 2021 كشف بمحرك W12 أقوى تجهيزا من النسخة العادية يتكون من 12 أسطوانة، بسعة 6000 سي سي، قادر على إنتاج 567 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يصل الى 700 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي، وتصل سرعتها القصوى إلى 314 كيلومتر في الساعة.

بلغ سعر سيارة بنتلي كونتيننتال GT موديل 2021 نحو 326.000 دولار.

- بنتلي مولسان موديل 2021

جاءت سيارة بنتلي مولسان موديل 2021 بمحرك V6 تصل سعته الى 6800 سي سي سداسي الإسطوانات، يولد قوة تصل الى 505 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 1020 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 296 كيلومتر في الساعة.

اسعار بنتلي مولسان موديل 2021:

الفئة الأولى يبلغ سعرها 513.000 دولار.

الفئة الثانية يبلغ سعرها 547.000 دولار.

الفئة الثالثة يبلغ سعرها 593.000 دولار.