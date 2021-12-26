تسريبات تكشف عن مواصفات وسعر هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G

كشفت بعض التسريبات عن مواصفات هاتف إنفينيكس Infinix الجديد Zero 5G، والذي يأتي كمنافس قوى لأحدث أجهزة شبكات الجيل الخامس في الأسواق.

وبحسب ما ذكره موقع "techarena24"، سيحتوي هاتف إنفينيكس Zero 5G، على تصميم مشابه لهاتف أوبو الرائد Oppo Find X3 Pro، حيث تظهر الصورة التي شاركها Maii_HD، إعدادات الكاميرا الخلفية وتصميمها الذي يحاكي تلك الموجودة في فايند X3 Pro.

سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G

وسيشمل هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G، على شاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، وستحتوي الشاشة على ثقب في أعلى منتصفها الذي يضم كاميرا الصور الشخصية.



وبقسم الكاميرا، قد يتميز هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي وكاميرا فائقة الاتساع، إلى جانب كاميرا سيلفي فردية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G



وسيقدم هاتف إنفينيكس Infinix Zero، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج من إنتاج شكة ميدياتك من نوع Dimensity 900، وسيأتي مقترنا بسعة تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، وتتمتع هذه الشرائح بأعلى سرعة تنزيل تبلغ 2.77 جيجابت في الثانية وتتميز بوحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G68 MC4.



ومن المتوقع أن يعمل هاتف Zero 5G بنظام التشغيل أندرويد 11، مع واجهة المستخدم التابعة لإنفينيكس XOS 10، وقد يحصل الهاتف على تحديث البرنامج لمدة عام واحد ولكن يحصل على تصحيحات الأمان الشهرية.

وتشمل الميزات الأخرى لهاتف Infinix Zero 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويدعم تقنية NFC، مع منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ومنفذ USB من نوع C للشحن، ويدعم بطاقة الذاكرة الخارجية microSD، وقارئ بصمات الأصابع.



وسيتوفر هاتف Infinix Zero 5G، مقابل سعر حوالى 350 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و 400 جنيه مصري)، وقد يأتي في ذاكرة وصول عشوائي واحدة وخيار تخزين بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.