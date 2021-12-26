عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف عن مواصفات وسعر هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G

هاتف إنفينيكس
هاتف إنفينيكس

كشفت بعض التسريبات عن مواصفات هاتف إنفينيكس Infinix الجديد Zero 5G، والذي يأتي كمنافس قوى لأحدث أجهزة شبكات الجيل الخامس في الأسواق.

 

وبحسب ما ذكره موقع "techarena24"، سيحتوي هاتف إنفينيكس Zero 5G، على تصميم مشابه لهاتف أوبو الرائد Oppo Find X3 Pro، حيث تظهر الصورة التي شاركها Maii_HD، إعدادات الكاميرا الخلفية وتصميمها الذي يحاكي تلك الموجودة في فايند X3 Pro.

 

ببطارية عملاقة.. إنفينيكس تعلن عن أحدث هواتفها بسعر 1300 جنيه

رسميا.. إنفينيكس تطلق هاتف Infinix Hot 11 Play ببطارية 6000 مللى أمبير

 

سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G

وسيشمل هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G، على شاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، وستحتوي الشاشة على ثقب في أعلى منتصفها الذي يضم كاميرا الصور الشخصية.


وبقسم الكاميرا، قد يتميز هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي وكاميرا فائقة الاتساع، إلى جانب كاميرا سيلفي فردية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

 

Infinix Zero 5G renders
هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G


وسيقدم هاتف إنفينيكس Infinix Zero، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج من إنتاج شكة ميدياتك من نوع  Dimensity 900، وسيأتي مقترنا بسعة تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، وتتمتع هذه الشرائح بأعلى سرعة تنزيل تبلغ 2.77 جيجابت في الثانية وتتميز بوحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G68 MC4.


ومن المتوقع أن يعمل هاتف Zero 5G بنظام التشغيل أندرويد 11، مع واجهة المستخدم التابعة لإنفينيكس  XOS 10، وقد يحصل الهاتف على تحديث البرنامج لمدة عام واحد ولكن يحصل على تصحيحات الأمان الشهرية.

 

وتشمل الميزات الأخرى لهاتف Infinix Zero 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويدعم تقنية NFC، مع منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ومنفذ USB من نوع C للشحن، ويدعم بطاقة الذاكرة الخارجية microSD، وقارئ بصمات الأصابع.


وسيتوفر هاتف Infinix Zero 5G، مقابل سعر حوالى 350 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و 400 جنيه مصري)، وقد يأتي في ذاكرة وصول عشوائي واحدة وخيار تخزين بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

Infinix Zero 5G key specifications, front image revealed; launch seems imminentInfinix Zero 5G
هاتف Infinix Zero 5G
إنفينيكس Infinix Zero 5G إنفينيكس Zero 5G OPPO Find X3 Pro مواصفات Infinix Zero 5G

موضوعات متعلقة

منافسة قوية..مقارنة بين هاتف هواوي P50 Pocket وسامسونج Galaxy Z Flip 3

قريبا.. لينوفو تشوق لهاتف الألعاب الخارق Legion Y90 بشاشة 144 هرتز

تسريبات تكشف تصميم أحدث هواتف جلاكسي S من سامسونج

بتقنية 5G.. موتورولا تطور الجيل الجديد من هاتف Razr القابل للطي

ترشيحاتنا

بوتين يجدد تحذيره للناتو من مغبة التوسع شرقا قرب روسيا

وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية.. غدا

 بسبب التحقيقات .. تيسلا تتراجع عن خدمة ألعاب الفيديو أثناء القيادة

تسريبات تكشف عن مواصفات وسعر هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G

شاهد لحظة انقطاع براشوت في الهواء وسقوط الركاب في البحر..فيديو

تشيلسي يبحث عن استعادة الثقة أمام أستون فيلا في جولة البوكسينج داي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار.. فيديو

«مش نزلة برد».. احترس من هذين العرضين لـ متحور أوميكرون

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26-12-2021

أفضل دعاء في الصباح لجلب الرزق .. ردده بعد صلاة الفجر مباشرة وقبل شروق الشمس

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

"في ألا لا لا"..ساندى تكشف عن برومو أغنيتها الجديدة

يسبب أمراضا عديدة.. أضرار تناول المكرونة والأرز البايت

حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ