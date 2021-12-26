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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش وعمرو يوسف يحتفلان بالكريسماس على طريقتهما الخاصة.. شاهد

كندة علوش و عمرو
كندة علوش و عمرو يوسف

نشرت الفنانة كندة علوش، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت كندة علوش في الصورة برفقة زوجها عمرو يوسف وهما يحتفلون بالكريسماس مما أثار إعجاب متابعيها. 

 

وكشفت الفنانة كندة علوش عن تفاصيل مشاركتها فى فيلم هندى بعنوان “The yellow bus”  للمخرجة الأمريكية ويندي بيدنارز. 

 

وقالت كندة علوش فى تصريحات تليفزيونية: “إنها اعجبت بقصة الفيلم منذ قراءتها الاولى حيث تعد قصة مشوقة وجذابه وخاصة انها من محبى هذه النوعية من الاعمال التى تعتمد على التشويق والإثارة”. 

 

وأضافت كندة علوش: وجذبنى أيضا فى العمل كونه يتضمن بعد إنسانى وأقدم فيه دور مديرة مدرسة  وهى شخصية تتعرض الى ظلم كبير. 

 

تشارك كندة في بطولة الفيلم الهندي Yellow Bus وهو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة الأميركية، المكسيك، الهند، الإمارات، والأردن، وسيُعرض حصرياً على شبكة OSN كأحد أعمالها الأصلية بعد إكتمال عروضه في المهرجانات الدولية ودور العرض السينمائية. وهو من تأليف وإخراج الأميركية ويندي بيدنارز، وتشارك في بطولته كندة علوش مع نجمة بوليوود الهندية تانيشتا تشاتيرجي، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة بالعديد من المهرجانات الدولية، من بينها جوائز السينما المستقلة البريطانية عن دورها في الفيلم البريطاني Brick Lane، ونجم بوليوود أميت سيال بطل مسلسل Inside Edge الشهير والذي ترشح لجائزة إيمي (2018).

كندة علوش عمرو يوسف صورة جديدة التواصل الاجتماعي انستجرام سينما

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