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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سوق واعد لمصر..تنشيط السياحة تستضيف وفداً صحفياً أوكرانياً

الهيئة المصرية العامة
الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

تستضيف الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وفداً صحفياً أوكرانياً يضم عددا من ممثلي أهم وسائل الاعلام من صحف ووكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية فى دولة أوكرانيا  وذلك لزيارة عدد من المدن السياحية المصرية للتعرف على المقومات السياحية والأثرية المتنوعة والأنماط والمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

أوضح ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة إلى أن هذه الاستضافة تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر من خلال استخدام العديد من الأدوات الترويجية الفعالة.  

وأضاف أن أعضاء الوفد قاموا خلال تواجدهم بمدينة القاهرة بزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، كما توجهوا إلى مدينة أسوان حيث قاموا بجولة زاروا خلالها عدد من الأماكن الأثرية بها منها معبد فيلة ومتحف النوبة.

وعقب انتهاء زيارتهم لمدينة أسوان قام الوفد برحلة نيلية "نايل كروز" من مدينة أسوان إلى مدينة الأقصر زاروا خلالها معابد كوم امبو، وإدفو، وإسنا، كما زاروا خلال تواجدهم بمدينة الأقصر عدد من الأماكن الأثرية بالبر الغربى، ومعابد الكرنك ومعبد الاقصر، وذلك فى اطار اهتمام الوزارة بالترويج لمنتج السياحة الثقافية وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته فعالية " الأقصر... طريق الكباش" التي أُقيمت يوم ٢٥ نوفمبر الماضي بمدينة الاقصر.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة  إلى أن أعضاء الوفد زاروا أيضا مدينة الغردقة للاطلاع على كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي خاصة وأن مدينة الغردقة تعد أحد أهم وأفضل المقاصد السياحية التى يفضلها السائح الاوكرانى.  

وجدير بالذكر أن السوق الأوكراني يعد أحد أهم الاسواق السياحية المصدرة للسياحة الى مصر، كما أن أوكرانيا كانت من أوائل الدول التي جاء سائحيها إلى مصر،  وذلك بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في يوليو 2020.

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وسائل الإعلام دولة أوكرانيا ة أوكرانيا

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