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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكاديمية ناصر العسكرية تستضيف رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

إستضافت أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأستاذة الدكتورة يوهانسن يحى عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

بدأ اللقاء بعرض الأستاذة الدكتورة يوهانسن يحى عيد لمهام الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد حيث تطرقت إلى مهام الهيئة فى نشر ثقافة جودة التعليم فى المؤسسات التعليمية والمجتمع بالإضافة إلى الجهود المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية فى التعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى، فضلاً عن إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين أدائها على النحو الذى يكسب ثقة المجتمع فيها.

من جانبه ألقى اللواء أ ح أيمن نعيم ثابت مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة قدم من خلالها  الشكر والتقدير لرئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم مؤكداً على دور الهيئة الفاعل فى تطوير العملية التعليمية  كونها أحد أهم المنظمات الدولية المعتمدة فى مجال جودة التعليم والإعتماد والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، وأختتم اللقاء بتقديم درع الأكاديمية إلى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

يأتى اللقاء كأحد أهم الأنشطة التدريبية داخل الأكاديمية والذى من شأنه نقل الخبرة لمستشارى الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة وصقل مهاراتهم وإكتسابهم للقدر الكافى من المعرفة التى تعينهم على تنفيذ مهامهم  فى المستقبل.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات مع مؤسسات الدولة المختلفة.

القيادة العامة للقوات المسلحة أكاديمية ناصر العسكرية العليا القوات المسلحة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

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