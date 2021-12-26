وزير الداخلية يرفض طلب مواطن ليبي باكتساب الجنسية المصرية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرار برفض طلب ناصر النائلي "ليبي الجنسية" باكتساب الجنسية المصرية لأمه.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٠٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.

وتضمن قرار وزير الداخلية، رفض طلب ناصر مصباح عمار النائلي "ليبي الجنسية" مواليد ليبيا ٥ يوليو ١٩٨٣، اكتسابه الجنسية المصرية تبعا لوالدته سنية علي عارف طبقا للمادة الثالثة من قانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ المعدل بشأن بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، وذلك لدواعي أمنية.