بفستان تايجر مجسم.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها |شاهد

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور إنستجرام، بصور جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير.

وخطفت سمية الخشاب، الأنظار، بإطلالة ساحرة مرتدية فستانا مجسما بألوان تايجر وأسود، وتركت خصلات شعرها الأسود، منسدلا على كتفيها، ووضعت لمسات ميك أب تبرز ملامحها، وتفاعل عدد كبير من جمهور سمية الخشاب مع الصور، ونالت اعجابهم،



وكانت آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل موسى، مع محمد رمضان، الذي عرض في رمضان الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا، وقدمت بعدها مع عمر كمال أغنية" أوعدك"، التي حققت 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب.