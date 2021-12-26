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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل 5 حيل في آيباد لا يعرفها كثيرون

أفضل 5 حيل في آيباد
أفضل 5 حيل في آيباد لا يعرفها الكثيرون

تعتبر أجهزة الآيباد التى تطلقها شركة آبل الأمريكية من أكثر الأجهزة مبيعا الخاصة بها، واستطاعت الشركة تحقيق مئات الملايين من الدولارات لبيعها أجهزة الآيباد منذ تفشي فيروس كورونا العام الماضي، وحتى الآن.

 

وتتميز أجهزة الآيباد بأنها أجهزة عملية بشكل كبير حيث يعتمد عليها الكثير من المستخدمين في أداء المهام المتعلقة بالعمل وكذلك الدراسة بدلا من الهواتف الذكية التى قد لا تصلح لهذه الأنشطة، كما انها تتفوق على أجهزة اللاب توب بأنها خفيفة الوزن وصغيرة الحجم، وتصلح لحملها في أى مكان.

 

وبحسب موقع MacRumors فإن هناك عدد من الحيل لا يعرفها أغلب مستخدم آيباد والتى توفر الكثير منالجهد والوقت لأغلب المستخدمين، ومنها :

 

1- ترجمة النصوص التى تريدها بلغات عديدة 

ipados 15 translate 1
ترجمة النصوص التى تريدها بلغات عديدة 


ويمكنك تحديد النص في أي مكان على جهاز آيباد والحصول على الترجمة، من خلال تحديد النص الذي تريد ترجمته بالضغط مطولاً ثم سحب الأشرطة الزرقاء، ثم اضغط على النص المحدد، وفي الشريط المنبثق ، انقر على خيار "الترجمة"، وسيتم ترجمة النص في نافذة صغيرة على الجانب.

كما يمكنك ترجمة المحتوى في تطبيق Notes أو Safari أو Messages أو أي تطبيق آخر حيث يمكنك تحديد نص على آيباد.

وباستخدام Live Text ، وهي ميزة تتعرف على كل النص في الصور ، يمكنك أيضًا التقاط صورة لنص بلغة أجنبية وترجمتها.

وتعمل الترجمة للغات العربية والصينية الماندرين والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والروسية والإسبانية.

 

2- استخدام الماوس ولوحة المفاتيح مع جهاز iPad آيباد 

ipad pro mouse
 استخدام الماوس ولوحة المفاتيح مع جهاز iPad آيباد 

وإذا كنت تريد تحويل آيباد إلى بديل لجهاز Mac فيمكنك القيام بذلك باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح، حيث يمكنك توصيل أي ماوس أو لوحة مفاتيح أو لوحة تعقب تعمل بتقنية Bluetooth بلوتوث بآيباد وبدء عملية الاقتران.

 

3- افتح شاشة ثانية على آيباد 

sidecarmacoscatalina
افتح شاشة ثانية على آيباد 


وإذا كان لديك جهاز Mac ولم يكن قديمًا جدًا ، فيمكنك استخدام آيباد كشاشة ثانية مع ميزة Sidecar ، ويعد استخدام Sidecar أمرًا بسيطًا مثل الوصول إلى قسم العرض في مركز التحكم على جهاز Mac الخاص بك وبث شاشتك إلى آيباد.

 

4- تنظيم التطبيقات للحفاظ على تركيزك

ipados 15 app library
 تنظيم التطبيقات للحفاظ على تركيزك


وعند الحصول على نظام تشغيل iPadOS 15  أصبحت مكتبة التطبيقات بشكل كامل متاحة على آيباد ، مما يعني أنه يمكنك الوصول الفوري إلى قائمة منظمة جيدًا لجميع التطبيقات الموجودة على آيباد ، ولذلك عليك التمرير وصولاً إلى نهاية صفحات "الشاشة الرئيسية". لتنظيم مكتبة التطبيقات تطبيقاتك تلقائيًا في فئات مثل الألعاب ، والترفيه ، والصحة واللياقة ، والاجتماعية للحفاظ على التطبيقات التى تريدها بشكل منظم.

كما يمكنك حذف صفحات "الشاشة الرئيسية" بشكل مجمع أو إعادة ترتيبها ، من خلال الضغط لفترة طويلة على منطقة فارغة من الشاشة الرئيسية ثم النقر على صف النقاط أسفل الشاشة، كما يمكنك سحب صفحات "الشاشة الرئيسية" لإعادة ترتيبها ، أو النقر فوق علامة الاختيار لحذفها.

 

5 - استخدم ميزة الملاحظات السريعة أو Quick Notes 

ipados 15 quick notes
استخدم ميزة الملاحظات السريعة أو Quick Notes 


ومع نظام التشغيل iOS 15 ، أضافت آبل ميزة Quick Notes إلى آيباد لتدوين الملاحظات دون الحاجة إلى فتح تطبيق Notes ، حيث  يمكن استخدام Quick Notes مع القلم الذكي أو بدونه ، ويمكن الوصول إلى الواجهة في أي وقت بإيماءة بسيطة.

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