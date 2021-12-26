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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

من أجمل المناظر.. قمر التربيع الأخير يزين السماء الليلة

القمر
القمر

قال الدكتور أشرف تادرس استاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن قمر التربيع الأخير لشهر جمادى الأولى يشرق  بالسماء بعد منتصف الليل يوم الأحد 26 ديسمبر 2021 وسيزين السماء لبقية الليل.

وأضاف تادرس أنه بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 02:23 صباحا بتوقيت جرينتش، وسيكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وتابع أن من أجمل المناظر رصد القمر عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وسيبقى مرئياً في السماء إلى يغرب بعد الظهر، حسب التوقيت المحلي.

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يدور القمر حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران و هلال بداية الشهر و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير وهلال نهاية الشهر، ويعود إلى الاقتران من جديد مره كل 29.5 يوم ، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة الى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

تعتبر فترة التربيع الأخير، حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة للتصوير.

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر جمادى الاخرة 1443.

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