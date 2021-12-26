عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. تعلق خالد الغندور على تعادل الأهلي وفيوتشر

صدى البلد

علق الإعلامى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، على تعادل الأهلي وفيوتشر فى المبارة التي انتهت بنتيجة 1-1 .

وكتب خالد الغندور عبر صفحتة الرسمية بموقع “ فيسبوك ”: الدوري في الملعب والتنافس هيكون قوي جدا بين الزمالك والأهلي وبيراميدز".


وانتهت أحداث مباراة الأهلي وفيوتشر بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم  ضمن منافسات الجولة السابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري .

 

وبهذه النتيجة تواجد الأهلي في المركز الأول برصيد 19 نقطة، بينما تواجد فيوتشر في المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري.

مصر الأهلى الدوري المصري الزمالك خالد الغندور بيراميدز

ترشيحاتنا

اتصرف عليها مليارات.. عمرو أديب: توشكى كنا نسيناها والنهاردة شوفنا إيه اللي اتعمل| فيديو

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

غرق 27 مهاجرا قبالة الساحل الغربي الليبي خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا

وزيرة البيئة: حياتي العملية تتشابه مع فيلم تيمور وشفيقة.. فيديو

"نحن نقاتل".. أول تعليق من النني بعد خماسية أرسنال في شباك نورويتش

رئيس التشيك: انتظروا هجمات إرهابية في أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

مروان محسن يوجه رسالة لزملائه فى فيوتشر بعد التعادل أمام الأهلي | شاهد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي ويتعادل 1-1 مع بطل السوبر الأفريقي

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

الوعي والبناء.. ماذا قدمت وزارة الأوقاف خلال 7 سنوات

فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع توشكي الخير

التأمين الصحي الشامل.. 10 مليارات جنيه تكلفة تطبيقه في سيناء ومدن القناة

صابر الرباعي يرد على اتهامه بحيازة المخدرات وإيمي سمير غانم تنفي شائعة ارتداء الحجاب

الثاني عربيًا.. إشادات دولية بالاقتصاد المصري في عهد السيسي

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ