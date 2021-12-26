شاهد.. تعلق خالد الغندور على تعادل الأهلي وفيوتشر

علق الإعلامى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، على تعادل الأهلي وفيوتشر فى المبارة التي انتهت بنتيجة 1-1 .

وكتب خالد الغندور عبر صفحتة الرسمية بموقع “ فيسبوك ”: الدوري في الملعب والتنافس هيكون قوي جدا بين الزمالك والأهلي وبيراميدز".



وانتهت أحداث مباراة الأهلي وفيوتشر بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري .

وبهذه النتيجة تواجد الأهلي في المركز الأول برصيد 19 نقطة، بينما تواجد فيوتشر في المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري.