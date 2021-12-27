التصديري للصناعات الهندسية عن كسر حاجز الـ3 مليارات جنيه: أعلى معدل في تاريخنا.. فيديو

علق المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على كسر صادرات مصر الهندسية حاجز الـ3 مليارات جنيه، قائلا: "أعلى معدل في تاريخنا".

وأضاف "الصياد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "ما حدث في ظل جائحة كورونا يعتبر إنجازا على كافة المستويات"، موضحا: "صادرات القطاع حققت قفزة بنسبة 45% خلال أول 11 شهر من 2021، وهو أعلى معدل في تاريخ القطاع".

وأشار: "سجلت صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من العام الجاري نحو 3 مليارات مقابل 2.07 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة عام من 2020"، مردفا: "هذا العام يعتبر عام استثنائي للصادرات الصناعية الهندسية، بتحقيق معدلات هي الأعلى، وهو ما يدفعنا إلي مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة وخلق مئات الفرص التصديرية الجديدة عبر الأنشطة المختلفة".

وأوضح: "نعمل على استقبال بعثات المستوردين والاشتراك في المعارض الدولية ودراسة احتياجات الأسواق الخارجية، والمشاركة في البعثات الخارجية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والوزارات في هذا الشأن"، متابعا: "استراتيجية المجلس تستهدف الفترة القادمة التركيز على القطاعات التصديرية التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية خاصة العمل على التوسع في الأسواق الأفريقية، ضمن خطة الدولة لتوسيع التواجد المصري في أسواق القارة السمراء، وكذلك الإسهام في تلبية احتياجات هذه الأسواق".