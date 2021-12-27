سباق سيارات ينتهى حياة شاب على طريق الواحات

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، ملابسات مصرع شاب في حادث تصادم على طريق الواحات.

بلاغا تلقته شرطة النجدة أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل ووفاة قائد السيارة الملاكي.

وشرحت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن قائد السيارة الملاكي المتوفي كان في سباق سيارات مع أحد أصدقائه على طريق الواحات.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، قيام المتوفي بالاتفاق مع صديقه على التسابق بسيارتهما على طريق الواحات، وأنه أثناء ذلك اختلت عجلة القيادة في يد أحدهما مما أدى الي انحراف سيارته واصطدامها بسيارة ربع نقل.

وعقب ذلك فر صديق المتوفى بالسيارة الأخرى عقب اصطدام الأول وذلك قبل وصلة دهشور، بعدما شاهد الحادث.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط صديق المتوفي وسائق السيارة النقل.

وأدلى سائق السيارة النقل بأقواله أمام الجهات الأمنية بقيام قائد السيارة الملاكي بالاصطدام به من الخلف.

كما أقر صديق المتوفي بقيامهم بالتسابق بالسيارات على طريق الواحات، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.