عمر كمال يكشف عن موقفه من العودة للزمالك.. فيديو

أكد عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر على اقتناعه بأن اللاعب المتماسك بدنياً يمكنه اللعب في أي مركز، مشيرا إلى احتمالية عودته إلى نادي الزمالك عقب انتهاء إعارته.

و قال عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر: "الأهلي يلعب بطريقة مختلفة ولكن علي ماهر حفّظنا جيدا ما يجب علينا فعله. تلقينا الهدف الأول ولكننا تماسكنا وعدنا في المباراة بالتعادل، وحين تحول الأهلي إلى 4-2-3-1 باتت الأمور أسهل وكان بمقدورنا أن نسجل الثاني والثالث".

وعن تحوله إلى مركز الظهير الأيمن قال: "المسألة ليست مركز. أنا مقتنع بأن اللاعب المتماسك بدنيا يمكنه اللعب في أي مركز، ويجب تنفيذ تعليمات المدير الفني".

وأوضح "لعبت كظهير أيسر قبل الظهير الأيمن، وحين يكون معك مدربا كبيرا مثل علي ماهر تصبح الأمور أسهل، فقد وظفني في مركز غير مركزي ثم منحني حرية اللعب كجناح".

وعن مستقبله سواء بالاستمرار مع فيوتشر أو بالعودة إلى الزمالك اختتم "أنا معار لمدة سنة في فيوتشر، أي شيء آخر سيكون مع وكيلي وإدارة الزمالك".

وتعادل الأهلي مع فيوتشر بهدف لكل فريق، رغم تقدم محمد شريف المبكر حيث سجل نيدفيد هدف التعادل.