مينفعش تسألني السؤال ده وجوزي قاعد جنبي.. أبرز تصريحات منة عرفة مع المذيع فراس

حل كل من الفنانة منة عرفة، وزوجها محمود المهدي، ضيوف برنامج المذيع العراقي نزار الفارس نستعرض لكم أبرز تصريحاتهما من خلال التقرير التالي:





قال «المهدي»، عن الطلاق، خلال لقائه ببرنامج «الفارس» الذي يقدمه: «مكناش ناويين نركب التريند، والموضوع جه صدفة والغلط والتسرع كان من عندي، لإن الموضوع وصلي غلط، واتقالي إن محمد نجاتي هيشيلها».





وأضاف :«وأنا كراجل شرقي، بيبقا غصب عني، أنا معنديش مانع أن منة تمثل، بس اتكلمت معها في بداية علاقتي بيها واتفقنا على عدد من الأمور والخطوط الحمراء في اختيار أعمالها».





وتابع :«أنا بكذب محمد نجاتي في تصريحاته وهو حب يعمل شو واستغل هذه الأزمة لأغراض شخصية كالشهرة لكني لم أتسبب بأضرار له، بالعكس ده طلع تريند واتشهر على حساب الأزمة وكان مفيد له».

وأكد المهدي أنَّه لم يتسبب في أي أضرار لمحمد نجاتي كما يدَّعى، لكنه تسبب في تصدره الترند، وهو بهذا الأمر أصبح مشهورا".





كما انتابت الفنانة منة عرفة، حالة من الغضب؛ فور قيام الإعلامي نزار الفارس، بسؤالها عن خطيبها السابق، البلوجر علي غزلان.





ووجه نزار الفارس، سؤالا محرجا إلى منة عرفة، حيث قال: باركتي لخطيبك السابق علي على زفافه؟، فردت منة عرفة: ماينفعش تسألني السؤال ده.. أنا جوزي قاعد جنبي.

بينما نشر محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشأن الجدل المثار حول حلقتهما مع الاعلامى نزار الفارس بالتيلفزيون العراقى.





وقالت محمود المهدي، بشأن الأسئلة الجريئة التى طرحها نزار الفارس : “برامج كتير كانت بتتواصل معانا عشان نطلع بس اخترنا التلفزيون العراقي لأننا بنحب الشعب العراقي وطبعا أغلب المصريين بيحبوهم





وأضاف محمود المهدي : “بالنسبة للأسئلة لم نكن متفقين عليها حتى المذيع نزار الفارس سألنا لو في حاجة مش عايزين نسألكم فيها قولنا مفيش، لأن الصراحة احسن واكيد ليا فكرة عن برنامج المذيع من الحلقات السابقة وأي ضيف يستضيفه زي برنامج شيخ الحارة بيسأل اسئلة جريئة ومحدش بيضربك تجاوب”.





وأوضح محمود المهدي : “يعني ممكن تقول مش هرد على السؤال المذيع بيعمل شغله زي أي مذيع وانا شايف المذيع نزار اول مذيع عراقي يكون له شهرة كبيرة بالوطن العربي في وقت قليل بسبب برنامجه واتمنى له تحياتي بالتوفيق والنجاح الدائم وانتظروا الحلقة في رأس السنة”.