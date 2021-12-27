مبروك عطية: ميلاد المسيح يوم سلام في القرآن ولا يوجد نص يحرم التهنئة..فيديو

قال الدكتور مبروك عطية إن يوم ميلاد المسيح يوم سلام بنص القرآن ، والدليل قوله تعالى :"والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ".

وتابع عطية في فيديو عبر حسابه الرسمي على يوتيوب، معلقا على جواز تهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد : “ إن الأصل في الأشياء الإباحة عدا ما حرم الله تعالى ورسوله بنص، هناك أشياء جائزة ما لم يأت نص يحرم المباح ”.

وأكد أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يقول :" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم" ، والبر اسم جامع لكل معاني الخير ومنها “ كل سنة وانت طيب”.

وتابع :" الاحتفال بعيد الزواج على سبيل المثال ليس بدعة، اللي عاوز يحتفل بتورته وكلمتين حلوين مفيهاش حاجة، الطيارة والعربية بدعة نبطلهم ونرجع للحمار والناقة ؟".