عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية: ميلاد المسيح يوم سلام في القرآن ولا يوجد نص يحرم التهنئة..فيديو

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الدكتور مبروك عطية إن يوم ميلاد المسيح يوم سلام بنص القرآن ، والدليل قوله تعالى :"والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ".

وتابع عطية في فيديو عبر حسابه الرسمي على يوتيوب، معلقا على جواز تهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد : “ إن الأصل في الأشياء الإباحة عدا ما حرم الله تعالى ورسوله بنص، هناك أشياء جائزة ما لم يأت نص يحرم المباح ”.

وأكد أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يقول :" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم" ، والبر اسم جامع لكل معاني الخير ومنها “ كل سنة وانت طيب”. 

وتابع :" الاحتفال بعيد الزواج على سبيل المثال ليس بدعة، اللي عاوز يحتفل بتورته وكلمتين حلوين مفيهاش حاجة،  الطيارة والعربية بدعة نبطلهم ونرجع للحمار والناقة ؟".

 

مبروك عطية عيد ميلاد المسيح يوم ميلاد المسيح سلام القرآن

ترشيحاتنا

مقارنة مثيرة من نجم برشلونة بين ميسي وكرستيانو رونالدو

تعمل ايه لو حسيت بأعراض تنفسية في الأعياد؟..الصحة تقدم 6 نصائح

العالم يحصل على 9 مليار جرعة من لقاحات كورونا

فلتر جديد من جديد من سناب شات لمعرفة شكلك في ميتافيرس

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى فى مصر اليوم الأثنين 27 -12-2021

بحركة غريبة.. شقيقان يدخلان موسوعة جينيس بعد صعودهما 100 درجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

مذبحة في الإسكندرية.. سائق يقتل ويصيب 5 من جيرانه بالسكين

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

إفريقيا تنتصر.. رد حاسم من الفيفا على قرار رفض ضم المحترفين الأفارقة لمنتخباتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

فيديو

بتكلفة 6 مليارات جنيه.. إنجازات وزارة الثقافة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع توشكي الخير

التأمين الصحي الشامل.. 10 مليارات جنيه تكلفة تطبيقه في سيناء ومدن القناة

صابر الرباعي يرد على اتهامه بحيازة المخدرات وإيمي سمير غانم تنفي شائعة ارتداء الحجاب

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ