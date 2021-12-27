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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس مياه القناة: الانتهاء من إحلال وتجديد محطات الصرف الصحي في بورسعيد.. قريبا

صدى البلد

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، انه سوف يتم الانتهاء قريباً من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة عدداً من محطات رفع ومعالجة صرف صحي محافظة بورسعيد، وذلك ضمن خطة الشركة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والحافظ عليها، والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين في إقليم محافظات القناة.

وأكد اللواء رئيس مياه القناة أنه يتابع أعمال الإحلال والتجديد والصيانة التي تتم في محطات رفع صرف صحي بورسعيد، منها محطة رفع صرف صحي A 28، والتي تعمل بطاقة تصميمية 72 ألف متر مكعب، بمنطقة الزهور، ومحطة معالجة صرف صحي بورفؤاد والتي تعمل بطاقة تصميمية 37 ألف و500 متر مكعب، ويتم الانتهاء منها قريبا، وذلك ضمن خطة الشركة الموضوعة التي ارتكزت على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات والمعدات، والإحلال والتجديد للمحطات والتى تأتى على رأس أولويات الشركة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد وصيانة عدد من محطات الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد وتعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية منها محطة صرف صحي الكاب بطاقة تصميمية 1000 متر مكعب، ومحطة رفع صرف صحي أم خلف وتعمل بطاقة تصميمية 7000 متر مكعب، بمنطقة حي الجنوب، ومحطة رفع صرف صحي R 1، R 2، وتعمل بطاقة والتي تعمل بطاقة تصميمية 30، و20 ألف متر مكعب يوم، بمنطقة حي المناخ.

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وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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