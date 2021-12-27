الكرملين: مفاوضات روسيا و"الناتو" بشأن الضمانات الأمنية غاية في الأهمية

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، المحادثات بين روسيا و"الناتو" بشأن الضمانات الأمنية بأنها في غاية الأهمية.



وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين - : "هذا مسار مهم للغاية للمفاوضات ضمن مشروعين، مشروع المعاهدة ومشروع الاتفاقية، اللذان تم تسليمهما أولاً إلى الجانب الأمريكي، ثم إلى عدد من العواصم الأوروبية، وتشمل المبادرة الروسية المتعلقة بحلف شمال الأطلسي".

وأضاف بيسكوف: "من المنطقي اللجوء إلى المفاوضات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى المسار الروسي الأمريكي للمفاوضات في هذا الصدد"، مؤكدًا أن هذه المفاوضات ستكون مهمة ومسؤولة للغاية.



وتابع: "فيما يتعلق بالموعد والتاريخ المقرر لهذه المفاوضات، فإن التفاصيل لا تزال قيد الصياغة النهائية من خلال القنوات الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أنه سيتم تأكيد الموعد وإعادة تأكيده أيضا وسيتم تشكيل وفد الخبراء للوفود المشاركة في المفاوضات.

وكان حلف شمال الأطلسي قد أعلن في وقت سابق أنه قرر عقد جلسة "روسيا ــ الناتو" في 12 يناير 2022، وستتزامن هذه الجلسة مع اجتماع اللجنة العسكرية للحلف على مستوى رؤساء الأركان في بروكسل.