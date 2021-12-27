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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت رعاية الغضبان.. تضامن بورسعيد تُقيم احتفال لـ قادرون باختلاف

صدى البلد

تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أقامت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة بورسعيد بقيادة الدكتورة سوسن حبيش ، اليوم الأثنين، إحتفال كبير للأطفال ذوي الهمم تحت عنوان قادرون باختلاف، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام.

شهد حفل تضامن بورسعيد تلاوة القرأن الكريم من شيخ من ذوي الهمم، وذلك بعد أداء السلام الوطني، ورفع قادرون باختلاف أعلام مصر، وقدموا الأغاني الإستعراضية الوطنية، والتي تشيد باهتمام الدولة بهم والعمل من أجل مستقبل أفضل لذوي الهمم.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي فخره واعتزازه بابنائه من ذوي الهمم، مؤكدًا أنهم استطاعوا تحقيق البطولات وأبدعوا في مجالات مختلفة، وذلك لإيمانهم بالله وقدراتهم.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك تكليفات رئاسية بتسخير كافة الإمكانيات لذوي الهمم، مشيدًا باحتفال الرئيس بهم والإستجابة لمطالبهم، قائلاً: الرئيس كان سعيد بالجلوس معهم والإستماع اليهم وأنا في قمة سعادتي.

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من جانبها، أكدت الدكتورة سوسن حبيش علي أن كافة مؤسسات الدولة تعمل من أجل قادرون باختلاف، وأشادت باهتمام المحافظ بهم والعمل من أجل دمجهم بالمجتمع، وتلبية كافة مطالبهم.

وقدما المحافظ ووكيل الوزارة شهادات التقدير والدروع للأطفال من قادرون باختلاف وسط فرحة وسعادة بالغة واجواء إحتفالية، وحرص الأطفال علي التقاط الصور التذكارية خلال الحفل،

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