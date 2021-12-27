عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرعاية الصحية: تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي بـ 111 منشأة طبية في 3 محافظات

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي داخل 111 منشأة طبية ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، باعتبارهم المحافظات الأُول لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.  

وقال بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم تفعيل منظومة التحول الرقمي داخل 39 منشأة طبية بمحافظة بورسعيد، فيما تم تفعيل منظومة التحول الرقمي داخل 49 منشأة طبية بالأقصر، فضلًا عن 23 منشأة طبية تم تفعيل منظومة التحول الرقمي بها بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بواقع 100وحدة ومركزًا لصحة الأسرة، إضافة إلى 11 مستشفى بالمحافظات الثلاث.


ولفتت الهيئة إلى المحاور الإستراتيجية لدعم نظم المعلومات ومنظومة التحول الرقمى داخل الهيئة، والتي ترتكز على محورين أساسين هما (البنية التحتية المعلوماتية، وتطبيقات ميكنة التأمين الصحى الشامل)، وذلك بجميع محافظات الهيئة العامة للرعاية الصحية والتى تشمل محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"حتى الآن، وستمتد لتشمل باقي محافظات الجمهورية بالتزامن مع التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تباعًا.

وتابع بيان الهيئة، أن المحور الأول يختص بدعم البنية التحتية المعلوماتية لمقرات الهيئة العامة للرعاية الصحية الرئيسية والفرعية والإقليمية، وكذلك كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، ويقوم على توفير بيئة الاستضافة الخاصة بكل من ميكنة منظومتى المعامل والأشعة، داخل كافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة فى المحافظات، بما يحقق التكامل بين منظومة التأمين الصحى الشامل ومنظومة مقدمى الخدمة الصحية بكافة المنشآت التابعة للهيئة.

وفيما يختص بدعم نظم المعلومات ومنظومة التحول الرقمى داخل الهيئة، فقد تم تعميم تطبيقات ميكنة التأمين الصحى الشامل بكافة محافظات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى تشمل 4 تطبيقات رئيسية، وهم المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمعامل (LIS)، ومنظومة حفظ صور الأشعة وكتابة التقرير RIS/PACS، الأقسام الداخلية بالمستشفى، وأخيرًا منظومة المطالبات الإلكترونية والخاصة بوضع آلية للربط المميكن للمطالبات الإلكترونية مع الهيئة العامة للتأمين الشامل، وهو ما يحقق التكامل بين هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل .

وأشار البيان، إلى أن التحول الرقمي يسهم فى الربط بين جميع الخدمات الطبية التى يتلقاها المواطن داخل مراكز ووحدات الرعاية الأولية التابعة للهيئة والمستشفيات بالمحافظات سواء ببورسعيد أو الأقصر أو الإسماعيلية، وهو ما يضمن حفظ جميع بيانات المرضى على الملفات الإلكترونية الخاصة بهم، ويسهم فى عمل سجل طبى إلكترونى يحتوى على التاريخ المرضى لكافة المنتفعين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه من خلال هذه التطبيقات يتم تحقيق عملية الربط الآلى داخليًا بين أقسام المستشفيات وكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، وخارجيًا من خلال إجراء العمليات التشغيلية البينية بين هيئة الرعاية الصحية بصفتها هى الهيئة المنوطة بتقديم الخدمة الصحية وهيئة التأمين الصحى الشامل بصفتها هى ممول الخدمة، مشيرًا أن منظومة التحول الرقمى وميكنة الخدمة وكذلك التطبيقات المميكنة التى تم استحداثها داخل كافة المنشآت التابعة للهيئة، تُسرع من وتيرة العمل وتجعل البيانات أكثر دقة وتحديدًا، بما يسهم فى دعم المنظومة الرقمية المميكنة لمشروع التأمين الصحى الشامل ككل.

جريمة قتل تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن ميكنة الخدمات الصحية هو نواة التحول الرقمي فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، لما يضمن حصول جميع المتعاملين على الخدمات الطبية بأعلى جودة دون أى عقبات تواجههم وبكل سهولة ويُسر، لافتًا إلى أنه يتم تأسيس البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للتحول الرقمى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمختلف المحافظات باعتبارها أداة الدولة الرئيسية لتقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، لتصبح هيئة الرعاية الصحية أول هيئة ذكية رقمية فى تقديم الخدمة تسهيلًا على المنتفعين ليتطابق ذلك مع مقاييس الجودة العالمية فى تقديم الخدمات والرعاية الصحية.

الصحية محافظة الاسماعيلية الرعاية الصحية الاسماعيلية منظومة التأمين الصحي التامين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية محافظة بورسعيد المحافظات دعم البنية التحتية المرحلة الاولي

ترشيحاتنا

تنبأت بوفاتها.. رحيل فنانة سعودية شهيرة بالقاهرة بجلطة في الرئة يثير الجدل

النشرة الدينية| مبروك عطية: قراءة الأبراج حرام شرعًا.. محظورات الطهارة في البرد الشديد.. وحكم اكتشاف الرجل أن زوجته أخته في الرضاعة

أيهما أفضل| فورد برونكو في مواجهة لاند روفر ديفندر.. فيديو

لأول مرة.. 4 أغاني جديدة لـ بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة"

رئيس بايرن ميونخ السابق: ليفاندوفسكي يمكنه تولى رئاسة وزراء بلاده

فيديو جراف| كيف نجحت الدولة في تنمية محافظات الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

اليوم.. قرارات الإمارات الجديدة لمواجهة متحور أوميكرون تدخل حيز التنفيذ

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

مقتل مسنة وإصابة أربعة| القصة الكاملة لحادث كرموز الأليم.. تفاصيل

اعتدى عليها 4 أيام متواصلة.. هذه العقوبات تنتظر المتحرش بـ فتاة المنصورة المعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهارت باكية في أول لقاء بينهما.. القصة الكاملة لانفصال غادة عادل ومجدي الهواري

العيش المرحرح.. قصة خبز عشقه أهل الدلتا وانتشر في ربوع مصر | نوستالجيا

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

فيديو

الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار بهذا الموعد.. فيديو

في 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي.. كيف كانت دور العدالة وكيف أصبحت؟ "فيديو"

خلال عهد السيسي .. إشادات دولية بنمو القطاع السياحي في مصر.. فيديو"

" الخيالة " مدينة 5 نجوم لسكان عشوائيات مصر القديمة والبساتين |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ