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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس الجامعة ويشيد بما وصلت إليه من إنجازات

صدى البلد

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في اجتماع  مجلس جامعة بورسعيد ، الذي عقد  اجتماعه الدوري  اليوم الاثنين الموافق 27/12/2021( الجلسة رقم 165 ) ، بحضور  الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس الجامعة و أعضاء المجلس.


وبدأ الاجتماع بترحيب رئيس الجامعة، بمشاركة اللواء محافظ بورسعيد ، وحرصه على التواجد ومشاركته الإيجابية لمجلس الجامعة.


وقام الدكتور رئيس الجامعة، باستعراض جولاته لمختلف المنتديات العلمية ، وورش العمل واجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير ، بهدف مشاركة الجامعة في كافة المحافل العلمية، وتنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بسرعة الإنجاز لجميع التكليفات والمسؤوليات لكافة قطاعات وكليات الجامعة.


 وفى كلمة محافظ بورسعيد، أكد حرصه على التواصل مع مجلس جامعة بورسعيد شركاء النجاح ، مقدما التهنئة لرئيس وأعضاء المجلس بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.

 

كما أشاد محافظ بورسعيد، بالنقلات النوعية التي تشهدها جامعة بورسعيد في مختلف قطاعاتها وكلياتها تحت قيادة رئيس الجامعة كما قدم المحافظ  التهنئة للدكتورة راوية رزق بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعينها نائبا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما هنئ أيضا الدكتورة شرين دسوقي بتعينها عميدا لكلية التربية.


وشهد مجلس جامعة بورسعيد، توقيع عدداً من عقود ترخيص لحقوق إتاحة محتوى مجلة الكترونيا غير حصري لعدد 6 مجلات من مجلات جامعة بورسعيد، وتم توقيع العقود بين كل من: صلاح عبد الرحمن إبراهيم – مفوضا عن شركة دار المنظومة ومقرها المملكة العربية السعودية (كطرف أول -الشركة) وعمداء كليات: التربية للطفولة المبكرة – التربية النوعية – التربية الرياضية – التجارة – الآداب والتربية (كطرف ثان – ناشر المجلة).

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وتضمنت العقود تحويل الشركة لكل أعداد المجلات المذكورة الصادرة إلى شكل الكترونى وإتاحتها في قواعد المعلومات التي تملكها الشركة بشلك غير حصري ومنها قاعدة للعلوم التربوية والاجتماعية (EduSerach) ، وقاعدة اللغة والادب (Arabase) ، وقاعدة الاقتصاد والإدارة (Ecolink).


وبهذه المناسبة تم إهداء درع الجامعة لـ صلاح عبد الرحمن إبراهيم – مفوض شركة دار المنظومة تقديرا للتعاون المثمر بين سيادته وقطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتورة راوية رزق، وفى هذه الجلسة وافق المجلس على منح (12 باحث درجة الماجستير ) ، كما وافق أيضا المجلس على منح (8 باحث درجة الدكتوراه ).


وعقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة جدول الأعمال المعروضة على المجلس

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