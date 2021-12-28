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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الانتهاء من الموسيقى التصويرية ومكساج وتصحيح الألوان لفيلم "معالي ماما"

صدى البلد

انتهي الموسيقار محمود الشابوري من تسجيل الموسيقي التصويرية لفيلم "معالي ماما" وايضا تم الانتهاء من مكساج واعداد موسيقي لطارق علوچ وتصحيح الالوان شاربل.

 وأكد المخرج أحمد نور، أنه سوف يتم طرح برومو العمل خلال منتصف شهر يناير المقبل .


تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.


فيلم "معالي ماما" بطولة بشري ومحمود الليثي ، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، و عدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.

محمود الشابوري معالي ماما وتصحيح الالوان شاربل المخرج أحمد نور أحداث الفيلم

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