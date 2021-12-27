نجاحات طلاب جامعة الأزهر العالمية.. تفوق في ريادة الأعمال والهندسة والقانون

شهدت جامعة الأزهر، خلال الفترة الماضية، نجاحات غير مسبوقة وعالمية لطلاب جامعة الأزهر بنين وبنات.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز نجاحات طلاب جامعة الأزهر.

في البداية، كرم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر ، فريق ايناكتس جامعة الأزهر الذي تم تتويجه الأول على العالم في مجال ريادة الأعمال.

وعبر رئيس الجامعة عبر عن سعادته وفخره بابنائه وبناته من فريق ايناكتس جامعة الأزهر، مؤكدا على أن ما حققوه من إنجاز أصبح حديث العالم أجمع، لافتا إلى أنه تأكيدا على عراقة الجامعة فقد ظهرت جامعة الأزهر في ترتيب مشرف في كافة التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية، ومنها شنغهاي و Qs إضافة لتصنيف التايمز.



وتابع: ما قام به فريق ايناكتس جامعة الأزهر، عكس وجسد على أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر، نماذج وطنية مضيئة، تعشق الوطن وتسهم في دعمه من خلال مشاريع ريادة الأعمال التي قام عليها فريق ايناكتس جامعة الأزهر، وأصبحت محط أنظار العالم أجمع.



فوز طالبات الأزهر بمسابقة المرافعة الصورية



كما حصل فريق طالبات قسم الشريعة والقانون (عربي وإنجليزي) بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، على المركز الأول على الفرق المنافسة من كليات الحقوق بالجامعات المصرية، في مسابقة (المحاكمة الصورية) التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر2021- 2022، والتي أعلنت نتائجها الخميس الماضي، وتأهل فريق طالبات قسم الشريعة والقانون بجامعة الأزهر لتمثيل مصر في المنافسة على مستوى الدول العربية.

وقالت الدكتورة أميرة عبد العظيم، مدرس القانون الدولي العام، لصدى البلد، إن بعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقوم على المستوى الوطني بمعدل كل عام أو كل عامين بعمل مسابقة المحاكمة الصورية، التي تتنافس خلالها عدد ظن الجامعات العمومية لاختيار فريق يشارك في المسابقة الإقليمية.

وتابعت: وتندرج المسابقة الوطنية، بغض النظر عن المسابقة الإقليمية في إطار تعزيز القانون الدولي الإنساني في الجامعات والعلاقات مع الأوساط الأكاديمية.

وأضافت عبد العظيم، أنه أشرف على فريق طالبات جامعة الأزهر، الدكتورة إيمان ريان، مدرس القانون العام، وتضمن الفريق كلا من الطالبات الأتي أسماؤهم: زينب السيد ، وسارة محمد، وأروى محجوب، وشمس عبدالعزيز، وإسراء عبد الهادي، وإيمان محمد.

وقدمت أميرة عبد العظيم، الشكر للطالبات على جهدهن ومثابرتهن على التدريب، رغم قصر المدة وقرب الامتحانات، موجهة الشكر للدكتورة رباب عنتر رئيس القسم على دعمها النفسي والأكاديمي لها وللطالبات ومعلوماتها العملية والعلمية منذ البداية وحتى لحظة الفرحة بإعلان النتيجة، وهي صاحبة الفضل والدعم الكبير للطالبات في إعدادهن علميا منذ بدء التدريب وحتى لحظة إعلان الفوز بالمركز الأول.

وأكدت أميرة عبد العظيم، أن المشاركة في هذه المسابقة، يأتي في إطار تعزيز القانون الدولي الإنساني في الجامعات والأوساط الأكاديمية، تنظم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة مسابقة للمحاكمة الصورية في مجال القانون الدولي الإنساني باحدى الجامعات.

وتهدف هذه المسابقة إلى تنمية اهتمام الطلاب بالقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وتزويد مؤسسات التعليم العالي بمصر بأداة للتقييم العملي لأسلوب تدريس القانون الدولي الإنساني.

واستضافت كلية الحقوق جامعة عين شمس، المسابقة الوطنية الثالثة للقانون الدولي الإنساني والتي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزير العدل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشاركت في المسابقة جامعات عين شمس وجامعة الأزهر للبنات والجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة المنيا وجامعة مدينة السادات.

وتقوم فكرة المسابقة علي أساس مرافعات شفوية يقوم الطلاب المشاركون بإعدادها حول وقائع افتراضية تثير انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ويحاول الطلاب إثبات توافر أركان الانتهاكات باعتبارها جرائم بينما يحاول فريق الدفاع نفي توافر الأركان.

طلاب كلية الهندسة بقنا في مسابقة المعهد الأمريكي للخرسانة



وقدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى طلاب كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا، برئاسة الدكتور محمد جلال فرغلي عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، على ادائهم المشرف بمسابقة المعهد الأمريكي للخرسانة American Concrete Institute والتى تقام سنويا كل عام على مستوى العالم، و التي عقدت هذا العام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الأداء المشرف الذي يقوم عليه طلاب الجامعة في مختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، مشيرا إلى أن ماقام به فريق ايناكتس جامعة الأزهر وحصوله على المركز الأول في مجال ريادة الأعمال، وتفوق طالبات الشريعة والقانون جامعة الأزهر في مسابقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحصولهم على المركز الأول، على مستوى الجامعات المصرية، واليوم نشاهد تمثيلا مشرفا لطلاب كلية الهندسة بقنا في مسابقة المعهد الأمريكي للخرسانة، حقيقي انها إنجازات تدعوا للفخر، وتؤكد على أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر نماذج مضيئة ومشرفه في جميع المجالات العلمية.

جدير بالذكر أن مسابقة المعهد الأمريكي للخرسانة شارك بها وفد طلابي حيث تم اختيار التصميم الذي قاموا به ، تحت إشراف الدكتور أحمد إسلام، والذي تم تصنيفه ضمن أفضل المشروعات المؤهلة للمنافسة مع ٤٤ فريق أخر يمثلون 16 جامعة، مما يعد رصيدا كبيرا يضاف إلى رصيد مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ويؤكد قدرة طلابنا على النجاح والتفوق في المجالات العملية جنبا إلى جنب مع المجالات العربية والشرعية.

ضم فريق طلاب كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا الطلاب : يسير مصطفى، وخالد محمد، وسلامة محمد، وأحمد إبراهيم، و هشام محمود.