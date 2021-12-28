بسنت يوسف عن حظوظ برج الحمل في 2022: ستكون سنة رائعة لأصحابه.. فيديو

استضاف الإعلامي عمرو أديب في خبيرة التاروت "بسنت يوسف"، برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وذلك في حلقة معتادة مع نهاية كل عام، للحديث عن العام الجديد وأبرز ما يخبئه.

وكشفت خبيرة التاروت "بسنت يوسف"، حظ برج الحمل في 2022، قائله: "ستكون سنة رائعة، وكوكب الحظ سيزور برج الحمل هذا العام، وسيكون لديه فرصة هائلة لإثبات وجودة".

وأضافت: "هناك فرصة لأصحاب برج الحمل لأن يظهروا تفوقهم العملي والمادي والعاطفي والدراسي، وكل أوضاعه في تقدم"، متابعة: "مولود الحمل هو صاحب القرار الأول والخطوة الجريئة".



وأشار: "وضع برج الحمل ماديا سيكون أفضل، لكن زيادة التزاماته لن تشعره بالفرق"، مردفه: "2022 مهمة لبرج الحمل ومحتاجة تركيز وتأني قبل أي خطوة حتى لا يضيع أي فرصة للنجاح والتقدم".