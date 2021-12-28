عم الناس.. مصطفي خاطر يحتفل بعيد ميلاد شقيقه عبر انستجرام

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مصطفى خاطر فى الصورة برفقة شقيقه، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده، وعلق علي الصورة قائلا: "كل سنة وانت طيب يا عم الناس كلها".

فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وبطولة مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحا، محمد ثروت، محمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت انتاج شركة The Gate للمنتج عاطف كامل وشركة Yellow Tape Tech للمنتج احمد البطل.

لايت كوميدي

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الاحداث الكوميدية.