جنايات الإسكندرية تسدل الستار على قضية هتك عرض فتاة المنشية.. تفاصيل

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، الستار عن قضية هتك عرض فتاة بمنطقة المنشية، على يد صاحب سوبر ماركت بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاثة أعوام لاتهامه بهتك عرضها بعد تخديرها ووضع منوم لها داخل عصير بعد استدراجها إلى محل سكنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن الستار وعضوية كلا من المستشار أحمد رضوان إبراهيم، والمستشار عصام محمد عبد العزيز، والمستشار ياسر نصر صديق، وسكرتير الجنايات، ممدوح رفعت.

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تعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بقيام شخص باستدراج فتاة إلى داخل الشقة محل سكنه، ووضع لها المنوم في العصير، وهتك عرضها.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في الشارع، وسرعة تحريات ضباط المباحث لكشف حقيقة الأمر على الفور، وأمكن ضبط المتهم.



على الفور بدأت تحريات ضباط مباحث قسم المنشية، التي كشفت أن المتهم استدرج المجني عليها إلى محل سكنه، وحال دلوفها إلى الداخل، غافلها، ووضع لها مادة منوم في العصير، حتى أفقدها وعيها، ثم طرحها أعلى سرير غرفة النوم، وحسر عنها ملابسها، وهتك عرضها، وهي فاقدة الوعي.



وأضافت التحقيقات التي استندت أيضا إلى تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع، إلى أنه وعند إفاقة الفتاة، وجدت نفسها في حالة لا يرثى لها، فسارعت بإبلاغ أسرتها التي توجهت معها إلى قسم الشرطة، وحررت محضرًا بالواقعة.



و بتقنين الإجراءات، وضبط المتهم، تم تحرير محضر بواقعة الضبط، ملحق بمحضر البلاغ، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: أحمد رضوان إبراهيم وعصام محمد عبد العزيز، وياسر نصر صديق، وسكرتير الجنايات، ممدوح رفعت.

