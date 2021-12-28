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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضه بأيام .. "أحمد حاتم" يكشف كواليس مسلسل "أنا وهى" مع هنا الزاهد

احمد حاتم
احمد حاتم

كشف الفنان أحمد حاتم كواليس مسلسل انا وهى مع الفنانة هنا الزاهد.


وقال خلال لقاءه مع برنامج theinsider ":اهم عنصر موجود في مسلسل انا وهى هو استاذ اشرف عبد الباقي وانا مهتم انه يبقى موجود لانه رمانه ميزان العمل، والمسلسل بيحكي  عن اتنين مرضى نفسيين بيروحوا لدكتور نفسي، وبيحصل بينهم مواقف.

وتابع": محمد أنور يقدم دور ضحكني جدا وانا بتفرج عليه في اللوكيشن ".

وكان قد روج الفنان أحمد حاتم لمسلسله الجديد"أنا وهي" قبل ميعاد عرضه بأيام، ونشر مجموعة البوسترات الرسمية الخاصة بالمسلسل، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

بالبوستر الرسمي.. أحمد حاتم يروج لمسلسل «أنا وهي» قبل عرضه بأيام

تعرف على موعد عرض مسلسل "أنا وهى" لـ أحمد حاتم وهنا الزاهد

وكتب عبر حسابه على “إنستجرام”: "أنا وهي.. لازم نروح للدكتور١ يناير ٢٠٢٢ إن شاء الله".

مسلسل “أنا وهي” ينضم لمجموعة المسلسلات المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى.

وتجسد هنا الزاهد وأحمد حاتم دوري شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفان على بعضهما وتبدأ قصة حب بينهما.

مسلسل "أنا وهى"، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقى، وميرهان حسين، وعارفة عبد الرسول، إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف.

اشرف عبد الباقي احمد حاتم الفنانة هنا الزاهد سامح عبد العزيز ميرهان حسين الفنان احمد حاتم

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