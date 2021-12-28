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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الـ 11 أقرب أم الخامسة.. ما فرص الأهلي والزمالك بالتتويج بـ الأميرة الإفريقية ؟

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا

يظل الأهلي والزمالك المنافسان الأقوى إفريقيًا من خلال التاريخ الحافل للفريقين والألقاب التي حصلا عليها، غير أن الأهلي اختار أن يمضي وحيدًا في طريقه نحو التفوق القاري ليصل بأرقامه لمناطحة أرقام الكبار في العالم.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، كانت متوازنة للفريقين حيث أوقعت الأهلي والزمالك في اختبارات سهلة نظريًا مع بعض المقارقات التي ستحتم على الأهلي لعب مباراتين في السودان من أصل 6، وعلى الزمالك لعب مباراتين في أنجولا من أصل 6 أيضًا.

مجموعة الأهلي 

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا، التي أجريت منذ قليل في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مجموعة قوية نسبيًا  لـ الأهلي.

وجاء الأهلي على رأس المجموعة الأولى مع كل من صن داونز الجنوب إفريقي - الهلال السوداني  - المريخ السوداني.

مجموعة الزماك 

بينما حل الزمالك في التصنيف الثاني للمجموعة الرابعة الأمر الذي تحتم معه مقابلة أحد الأربعة الكبار في القارة.

وجاء على رأس مجموعة الزمالك، الوداد المغربي، وفي التصنيف الثالث والرابع فريقي بترو أتلتيكو الأنجولي - ساجرادا الأنجولي. 

الأهلي.. يعرف الطريق جيدًا

ويصف محللون مجوعة الأهلي بأنها الأقوى بسبب وقوعه مع فريق صنداونز الجنوب إفريقي، الذي خرج الأهلي أمامه في نسخة عام 2019 في ذهاب ربع النهائي بنتيجة 5 / 0 وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ النادي الأهلي إفريقيًا.

لكن النادي الأهلي عاد في خلال عامين ليلتقي صنداونز 5 مرات تفوق خلالها في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وكان سببًا في إقصاء الفريق من آخر نسختين لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأصبح النادي الأهلي أكثر تفاؤلًا بمواجهة صنداونز الذي اتخذه بابًا لمحو آثار الماضي والصعود على أنقاضه للتويج بالألقاب.

أما المعضلة التي ستواجه الأهلي فمواجهاته أمام الهلال والمريخ السودانيين، ويعتبر الأهلي أقوى فنيًا لكن قرار الكاف بعدم خوض مباريات على أرضهما يجعل مواجهات الفريق مبهمة معهما.

لكن الأهلي على كل حال مرشح بقوة للعبور من المجموعة متصدرًا، للمي قدا نحو اللقب الـ 11، وقد يصاحبه فريق صنداونز كوصيف محتمل.

الزمالك.. يواجه المجهول 

مجموعة الزمالك متوسطة - بحسب محللين - لكن نادي الزمالك، قد يُصعب على نفسه الأمور كالمعتاد، وهو ما تخشى منه جماهير الفريق الأبيض.

الزمالك وقع في مجموعة على رأسها الوداد المغربي، وهي فرصة سانحة لأبناء ميت عقبة في ظل سيطرة مصرية وتفوق كاسح على الفرق المغربية.

أما المفارقة الأخرى فكانت وقوع الزمالك مع فريقين انجوليين وهما بترو أتلتيكو، المعروف لفرق القارة، وساجرادا الأنجولي المجهول للجميع حيث تخشى جميع الفرق مفاجآته.

وتبقى صدارة المجموعة بحسب التوقعات ما بين الزمالك والوداد المرشحان القويان للصعود إلى ربع النهائي، وتبقى آمال الزملكاوية قائمة للفوز باللقب 6. 

 

الأهلي والزمالك دوري ابطال افريقيا قرعة دوري أبطال إفريقيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صن داونز

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