المريخ السوداني: مجموعتنا الأصعب في دوري الأبطال.. وقرعة موسيماني غير مقبولة.. فيديو

اعترف هيثم كابو عضو مجلس إدارة نادي المريخ السوداني، بصعوبة المجموعة التي يتواجد فيها فريقه في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم والتي أسفرت عن وقوع الفريق مع الأهلي وصن داونز والهلال.



وقال هيثم كابو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المجموعة الخاصة بنا هي الأصعب في دوري الأبطال من وجهة نظري، خاصة في ظل وجود الأهلي حامل اللقب في أخر نسختين وكذلك صن داونز أكثر الأندية تطورا في السنوات الأخيرة والهلال مواجهته تمثل ديربي قوي وتظل تلك المواجهة صعبة وخاصة جدا بالنسبة لنا".



وأضاف: "مشاركة موسيماني في سحب قرعة دوري الأبطال غير مقبولة بالنسبة لنا، أعرف كرة القدم وأصولها تقول أنه لا يصح أن يتولى مدرب أحد الأندية المنافسة مسؤولية سحب قرعة دوري الأبطال كان سيكون ذلك مقبولا إذا شارك موسيماني في سحب قرعة الكونفدرالية فقط".



وحول أزمة ملعب المريخ السوداني في دوري الأبطال قال: "من الممكن أن يلعب المريخ مبارياته في دوري أبطال إفريقيا في ملعب الهلال أو ستاد مدينة الأبيض"