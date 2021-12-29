عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

صدى البلد

أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن جهود الوزارة خلال عام 2021، لتوطيد علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم التعاون مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المشروعات القومية، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

شاهد الفيديو:

وقامت وزارة التعاون الدولي خلال عام 2021 على تحديث استراتيجيات التعاون الإنمائي، ووضع ملامح العمل الإنمائي المستقبلي، مع 8 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة مصر تنطلق 2018-2022، والتوجهات المستقبلية للبرنامج للفترة من 2023-2027.

وأكدت وزارة التعاون الدولي، في بيان، حرصها على اتباع نهج تشاركي يتسم بالشفافية في جولات المشاورات مع شركاء التنمية، بمشاركة كافة الأطراف الحكومية المعنية والأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف وضع رؤى واضحة تتسق مع أهداف الدولة وأولوياتها التنموية، والوصول إلى استراتيجيات تدعم رؤية الدولة من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني.

شاهد الفيديو:
 

موضوعات متعلقة

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

إبداع 7 سنوات تكنولوجيا| الاتصالات تقود مشروعات الرقمنة بـ 30.8 مليار جنيه

ترشيحاتنا

طقس غير مستقر| منخفض جوي يضرب الإسكندرية.. غدًا

مفاجآت .. شوبير يثير الجدل قبل إعلان قائمة منتخب مصر النهائية للأمم الإفريقية

حادثة غريبة.. القبض على لص بسبب زجاجة عطر في متجر شهير

الوزراء: مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

دور المقاصد الشرعية في تحقيق الاستقرار المجتمعي.. ندوة بفرع خريجي الأزهر بالمنوفية

الوزراء: مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

خانوا الأمانة .. القصة الكاملة لـ أزمة عقود شيكابالا في الزمالك

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

هل تهدد زلازل جزيرة كريت المتكررة مصر؟ .. مفاجأة غير متوقعة

وزير التعليم: استكمال ما تبقى من مناهج الترم الثاني لـ رابعة ابتدائي بعد الإجازة الصيفية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

كيروش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية .. اليوم

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

فيديو

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ