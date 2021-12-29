شادي محمد يستشهد بالنني في سحب القرعة لتبرئة موقف موسيماني| فيديو

قال الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق، إن موسيماني أفضل مدير فني في أفريقيا في الوقت الحالي ونجاحات موسيماني مع الأهلي هي من أوصلته لسحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية.

واضاف شادي محمد خلال تصريحاته في برنامج أوضة اللبس علي قناة النهار ، الاهلي مع موسيماني توج بلقب اخر بطولتين في أفريقيا بدون أن يسحب قرعة البطولة.

وتابع شادي محمد أن واقعة موسيماني ليست الأولي حيث قام من قبل محمد النني لاعب منتخب مصر ومدير فني السنغال قاما بسحب قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة الي مونديال روسيا.

وأسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي حامل لقب البطولة في المجموعة الأولى، بينما تواجد الزمالك في المجموعة الرابعة.

وتجدد لقاء الأهلي مع صنداونز الجنوب أفريقي، بجانب تواجد ممثلي السودان الهلال والمريخ في المجموعة الأولى.

أما الزمالك فوقع في المجموعة الرابعة كل من الوداد المغربي وساجراد وبترو أتليتكو الأنجوليين.