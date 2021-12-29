عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد يستشهد بالنني في سحب القرعة لتبرئة موقف موسيماني| فيديو

شادي محمد
شادي محمد

قال الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق، إن موسيماني أفضل مدير فني في أفريقيا في الوقت الحالي ونجاحات موسيماني مع الأهلي هي من أوصلته لسحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية.

واضاف شادي محمد خلال تصريحاته في برنامج أوضة اللبس علي قناة النهار ،  الاهلي مع موسيماني توج بلقب اخر بطولتين في أفريقيا بدون أن يسحب قرعة البطولة.

وتابع شادي محمد أن واقعة موسيماني ليست الأولي حيث قام من قبل محمد النني لاعب منتخب مصر  ومدير فني السنغال قاما بسحب قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة الي مونديال روسيا.

وأسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي حامل لقب البطولة في المجموعة الأولى، بينما تواجد الزمالك في المجموعة الرابعة.

وتجدد لقاء الأهلي مع صنداونز الجنوب أفريقي، بجانب تواجد ممثلي السودان الهلال والمريخ في المجموعة الأولى.

أما الزمالك فوقع في المجموعة الرابعة كل من الوداد المغربي وساجراد وبترو أتليتكو الأنجوليين.

شادي محمد موسيمانى الأهلى دوري ابطال افريقيا محمد النني

ترشيحاتنا

عالم شهير يعلن مفاجأة سارة عن متحور أوميكرون

الكنيسة الأرثوذكسية تعتذر عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد بسبب كورونا

بعد وصول الدفعة الأولى.. السفارة المصرية في طوكيو توفر 700 ألف جرعة من أسترازينيكا للقاهرة

خروج 12 ألف مسجون في2021.. أحمد موسى: غلق سجن طرة بالكامل واستثمار موقعه|فيديو

منعا للإزعاج .. كيفية تعطيل إشعارات الإعلانات في بريد Gmail

بي ام دبليو X6 M كومبتيشن تحصل على تعديل خارق من مانهارت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض التنين وسيول على هذه المناطق

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

هاني شاكر يعلن قرارا هاما على الهواء| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

مصرع موظف التجمع| لماذا طالبت النيابة العامة وسائل الإعلام بالالتزام ببياناتها فقط ؟

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة

طالبها الرئيس بعدم التوقف عن الغناء .. معلومات عن أميرة رضا التي شاركت بافتتاح مدينة أسوان

فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ