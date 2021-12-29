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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يقنع أبو الفتوح بتأجيل الاحتراف حتى نهاية الموسم

صدى البلد

قال الإعلامي محمد شبانة، إن مسئولو نادي الزمالك نجحوا في إقناع أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق بتأجيل ملف الاحتراف لنهاية الموسم الجاري بعد العروض العديدة التي تلقاها.


وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC، الثلاثاء: قالت مصادرنا أن فتوح استجاب لطلب مسئولي الزمالك وقرر تأجيل ملف الاحتراف لمطلع الموسم الجديد بسبب ظروف غلق باب القيد على النادي.


وأكد مسئولو الزمالك لفتوح صعوبة التفريط فيه حاليا للحاجة إليه من ناحية ، ومن ناحية أخرى لعلمهم أن قيمته ستتضاعف بعد بطولة أمم إفريقيا المقبلة حال تألقه مع المنتخب الوطني.

 

أصدر مركز التسوية والتحكيم قراره، أمس، فيما يتعلق بالدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق ببطلان إجراءات الدعوى لانتخابات الزمالك.

وجاء قرار مركز التسوية والتحكيم بتأجيل الجلسة إلى يوم 4 يناير.

ومن المنتظر أن يتم استكمال فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك اليوم بشكل طبيعي.

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