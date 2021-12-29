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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بطولات الجيش المصري يجسدها العرض المسرحي ولاد البلد في أسيوط

العرض المسرحي
العرض المسرحي

نظمت  فعاليات العرض المسرحي "ولاد البلد" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط، تحت رعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وفي إطار تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط و نشر الوعي الثقافي ضمن خطة مشروع "المواجهة و التجوال"،  لتجوال عروض البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار لليوم الرابع على التوالي.

أقيم العرض المسرحي ولاد البلد، بمدرسة النصر في قرية الزرابي، من خلال قصر ثقافة أبو تيج، بإشراف كميل عبده مدير منطقة أسيوط لجمعية الصعيد للتربية والتنمية و ناهد فخرى مديرة المدرسة وبحضور ومشاركة القس يوحنا بولس راعي كنيسة السيدة العذراء بالزرابي والقس نور راعي كنيسة المثال الإنجيلي بالزرابي والشاعر عصام همام  ومجموعة من أدباء وفناني ومبدعي محافظة أسيوط.


وفي إطار درامي غنائي تناول عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، والهجرة غير الشرعية، وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود والغلاء والاسعار.

 

وصرح المخرج محمد الشرقاوى بأن العرض يقدم تابلوهات لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز دور التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. 


العرض تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي. بطولة مجموعة من المواهب الشابة في مجال التمثيل وهم  أحمد الرمادي، وليد الفولي، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله.

الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة نشر الوعي الثقافي المواجهة و التجوال العرض المسرحي ولاد البلد

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