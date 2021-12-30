نائب يكشف أهمية مشروع قانون المجلس المصري الصحي

كشف النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان عن أهمية مشروع قانون المجلس المصري الصحي ، الذى يتم مناقشته داخل لجنة الصحة بالبرلمان.

وأشار رضوان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المجلس المصري الصحي له أهمية ، حيث أنه يساهم في وجود تنسيق وتكامل بين الوزارات المختلفة في خدمة المنظومة الصحية ، ومن بينها وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالى والدفاع والتضامن والمالية.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه من المقرر أن يكون هناك مجلس أعلى للصحة يضم الوزراء المعنيين ، بحيث يكونوا فى مجلس الأمناء.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الاستماع لعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير التربية والتعليم.

ويعاود المجلس، عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يناير 2022.

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة كافة الأدوات الرقابية التي ناقشتها الجلسة اليوم، والموجهة لوزير التربية والتعليم، وكذلك ردود طارق شوقي عليها، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.